Sheinbaum presume rango constitucional de Mi Beca para Empezar

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), presumió en su Cuarto Informe de Gobierno que Mi Beca para Empezar, también conocida como Beca del Bienestar ya se elevó a rango constitucional.

En el Teatro Esperanza Iris, Sheinbaum explicó el origen de Mi Beca para Empezar, como un apoyo a los estudiantes de nivel básico, eliminando las becas de los niños talentos, pues dijo que todos los niños y niñas de la capital merecen oportunidades iguales y no aumentar las brechas.

Para nosotros todos los niños tienen talento, por ello desde hace cuatro años reciben la Beca del Bienestar para niñas y niños - Mi Beca para Empezar. Ahora, este apoyo está en la Constitución y nadie puede quitar ese derecho. Gracias al @Congreso_CdMex por apoyar la educación. pic.twitter.com/uGNMMDoCdd — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 5, 2022

El pasado 23 de noviembre el Congreso de la CDMX elevó a rango constitucional Mi Beca para Empezar que se otorga en el país a 1.25 millones de niños, niñas y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria.

En agosto pasado aumentó su monto a 500 para nivel preescolar y primaria y 550 pesos para los de secundaria, mientras que para los de Centros de Atención Múltiple (CAM) será de 600 pesos.

De acuerdo con el gobierno que encabeza Sheinbaum, Mi Beca para Empezar tiene un presupuesto ejercido de 12 mil 665.4 millones de pesos.

Sheinbaum agradece a Congreso aprobación de Mi Beca para Empezar

Durante su Cuarto Informe de Gobierno, Sheinbaum extendió un agradecimiento a los legisladores que votaron a favor de que Mi Beca para Empezar se elevara a rango constitucional.

La mandatario agradeció puntualmente a la bancada de Morena, pero también al PRI, PT, PVEM, PRD y a la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.

“Quiero agradecer a los diputados de Morena, Mujeres Demócratas, del PRI porque gracias a ellos esto está en la Constitución de la CDMX”, dijo Sheinbaum.

Tras omitir a algunas bancadas, la mandataria reconoció que partidos aliados de Morena y algunos de la oposición también votaron para que este apoyo se elevara a rango constitucional.

“¿Quién creen que no votó a favor?”, cuestionó la mandataria a los asistentes, quienes respondieron: PAN.