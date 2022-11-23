Congreso eleva a rango constitucional Mi Beca para Empezar en CDMX

Con 47 votos a favor 0 en contra y 11 abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó reformas que elevan a rango constitucional el apoyo de Mi Beca para Empezar o “Beca para el Bienestar de Niñas y Niños” y de “La Escuela es Nuestra”, que permitirá garantizar que un millón 200 mil alumnos de escuelas públicas de preescolar a secundaria cuenten con recursos para continuar sus estudios y mejorar la infraestructura de los planteles educativos.

Las iniciativas que fueron enviadas por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al legislativo, reforman el artículo 8 de la Constitución Política de la CDMX.

🏛️🔔 Con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 11 abstenciones el #CongresoCDMX aprobó el dictamen para incluir en la Constitución capitalina el derecho a recibir la Beca Bienestar para Niñas y Niños.



Se remite para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. pic.twitter.com/wb7noWFyJl — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) November 22, 2022

Con esta aprobación que los diputados calificaron como histórica, se prevé se garantizará el apoyo económico de entre 400 a 600 pesos a niñas. El decreto entrará en vigor al día siguiente de ser publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX.

"Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente 47 votos a favor, cero votos en contra y 11 abstenciones, en consecuencia se aprueba el dictamen que presentan las comisiones unidas de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas y la educación, remítase a la jefatura de gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México", Fausto Manuel Zamorano, presidente del Congreso de la CDMX.

Celebran que Mi Beca para Empezar tenga rango constitucional

Diputados de Morena, celebraron la aprobación de reformas que elevan a rango constitucional la “Beca para el Bienestar de Niñas y Niños” y de “La Escuela es Nuestra” que fueron enviadas al Congreso por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en febrero pasado.

"Hoy es un gran día para esta ciudad, porque hoy, nuestro Congreso, estamos haciendo historia, esta ciudad, va a proteger va a promover, a partir de ahora, con esta dictaminación, el derecho de nuestras niñas, de nuestros niños, el derecho a su educación, esta fecha quedará marcada en el calendario de la historia como un día de fiesta, de orgullo, como un día en donde vamos a demostrar con un voto que las niñas y los niños van primero, hoy vamos a aprobar una de las iniciativas más nobles que ha propuesto nuestra jefe de gobierno Claudia Sheinbaum, una que por cierto, recibió al menos 510 mil de madres y padres de familia que se manifestar para apoyar la educación de sus hijas e hijos", declaró Guadalupe Morales, diputada local Morena.

Claudia Sheinbaum agradeció a los legisladores de la CDMX que elevaron a rango constitucional Mi Beca para Empezar, con lo que se demuestra que la capital es de vanguardia.