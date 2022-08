Migrantes en EU piden a diputados ampliar derechos políticos electorales

La voz de la comunidad de migrantes mexicanos en Estados Unidos resonó en el foro de parlamento abierto de la reforma electoral de la Cámara de Diputados, en el que pidieron ampliar sus derechos políticos electorales de 40 millones de mexicanos que viven en ese país para votar y ser votados.

De entrada, los migrantes pidieron no ser vistos solo como los héroes de remesas y simplificar el trámite para obtener la credencial de elector con un padrón permanente, diversos mecanismos para sufragar y ampliar del voto para elegir autoridades locales.

“Que se pueda pedir la credencial y al recibirla automáticamente quede activa y automáticamente quedemos inscritos en un padrón electoral que sea permanente, porque tenemos un padrón que desaparece después de cada evento electoral y tenemos que inscribirnos para la siguiente elección, para la siguiente y para la siguiente, eso es fácil porque eso depende de leyes secundarias, no tenemos que reformar la Constitución para hacer eso”, señaló Jorge Mújica Murias, integrante del Consejo Directivo de la Coalición de Migrantes Mexicanos.

Los migrantes dicen que hoy viven un viacrucis para tramitar y registrar la credencial de elector en el padrón.

Mújica Murias detalló “tenemos el voto más difícil de emitir, tenemos un voto que tiene candados que si existieran dentro de México harían que no más del 2 o 3% de la población votara”.

Ante diputados, los migrantes también plantearon incluir en la Reforma Electoral fortalecer el voto electrónico, postal y urna física y ampliar el derecho de elegir no solo presidente de la republican o senadores.

“Ya lo explicó el Tribunal los mexicanos por el hecho de haberse ido a residir a otra parte no pierden sus derechos, entonces, este 25% de personas debe de estar proporcionalmente representado en todos los congresos, también a nivel municipal”, puntualizó Cesar Michel, residente en Los Ángeles, California, e integrante de la comitiva de organizaciones de mexicanos residentes en Estados Unidos que llegaron a la Cámara de Diputados.

Por su parte, Avelino Meza Rodríguez, secretario General de Fuerza Migrante, planteó

“que los partidos políticos realicen campañas informativas en el exterior con el fin de que población conozca sus plataformas y propuestas y requerimos de blindajes para garantizar que sean los miembros de la propia comunidad quienes estén presentes en los mecanismos de representación ya sea en entidades locales o federales”.

En el marco del parlamento de la Reforma Electoral, Artemio Arreola, de la Federación de clubes michoacanos en Illinois, señaló: “el Presidente nos llama héroes porque reciben más de 55 mil millones de dólares en remesas, eso es lo más mínimo, no somos números, somos caras, somos individuos y nosotros nos estamos haciendo viejos y México no tiene la estrategia degenera las condiciones para esa nuevas generaciones, en una palabra; México no tiene política de estado migratorio ni para los que nos fuimos, ni los que pasan por aquí ni los que llegan aquí a México”.





Arturo García, coordinador del Colectivo de Organizaciones y Federaciones Mexicanas, hizo un llamado: “Nosotros hacemos un exhorto a los partidos políticos para que se unan y saquen adelante nuestra agenda y beneficien de una vez por todas porque muchas veces hemos estado en esta cámara y es muy poco lo que se nos ha otorgado”.

Los migrantes sentenciaron que si los partidos no amplían sus derechos políticos electorales llegaran a los tribunales.

Los representantes de organizaciones de mexicanos en el extranjero también se reunirán con senadores y autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE).