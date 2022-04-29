Puntos clave para entender la Reforma Electoral de AMLO

Este 28 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió su propuesta de Reforma Electoral. Estos son algunos de los puntos claves de la iniciativa que ya recibió la Cámara de Diputados.

Para ser avalada, la Reforma Electoral que AMLO envió necesitará las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

El ahorro a la nación que se logrará con esta reforma democrática será del orden de los 24 mil millones de pesos y garantizará que se disponga de recursos para continuar el desarrollo y la transformación del país. — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 28, 2022

La Reforma Electoral prevé reformar los artículos 35, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Constitución.

De acuerdo con la iniciativa de AMLO, la Reforma Electoral tiene 10 objetivos, uno de ellos es buscar brindar seguridad, respeto al voto, "honradez y legalidad". Además se prevé que en caso de ser aprobada, se ahorrarían 24 mil millones de pesos.

También la iniciativa busca elegir a Ambas cámaras del Congreso de la Unión a través de votación en cada una de las entidades a través del método de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes.

¿Qué propone la iniciativa de Reforma Electoral de AMLO?

Suprimir el INE y crea el INEC

La Reforma Electoral también plantea que se elimina el Instituto Nacional Electoral (INE) y en su lugar se cree el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

Este nuevo órgano electoral absorbería a los órganos públicos locales (OPL), por lo que organizaría la totalidad de procesos electorales a nivel municipal, estatal y nacional.

La iniciativa de AMLO asegura que el INE "ha ido ejerciendo cada vez más su facultad de atracción sobre las funciones de los OPL, al grado de realizar o verificar prácticamente todas las actividades de estos órganos".

Otro de los argumentos para suprimir al INE es que cada año gasta más de 13 mil millones de pesos para sostener a los OPL.

La propuesta de #ReformaElectoral presentada por @lopezobrador_ contempla bajar el número de diputados, senadores y que los partidos políticos ya no reciban el dineral que reciben@IrvingPineda con el reporte. pic.twitter.com/SCGhNXlrqr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2022

Conformación del INEC

La Reforma Electoral plantea un nuevo esquema para elegir a quienes conformarán al INEC, ya que se asegura que tanto el INE como el TEPJF "fueron integrados por cuotas partidistas y cooptación de grupos de poder, en detrimento de su imparcialidad en favor de la democracia".

En la elección de los consejeros del INEC participan los tres Poderes de la Unión a partir de candidaturas presentadas por los diputados y senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Presidente de la República.

"Se propone que el voto popular decida la integración de la Sala Superior del TEPJF y del Consejo General del INE", cuyos cargos será por un periodo de seis años improrrogable y no nueve como actualmente ocurre en el INE.

Cada uno de los poderes de la Unión postulará a 20 personas de manera paritaria para integrar el Consejo General del INEC, por lo que se pasará de 11 a 7, mientras que para las magistraturas serían 10. En ambos casos el INEC organizaría el proceso electivo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que en su propuesta de #ReformaElectoral se mantendrá al #INE como un órgano encargado de organizar comicios aunque se modificará la forma en la que se eligen consejeros #electorales para evitar cuotas de partidos pic.twitter.com/9oIcAdeOQe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2021

Eliminar los diputados y senadores plurinominales

La Reforma Electoral de AMLO plantea que se reduzcan las curules de 500 a 200, es decir, eliminar las 200 plurinominales. Mientras que el Senado quedaría integrado por 96 escaños pasando de 128 a 96. Estos cargos, indica la iniciativa, se elegirán a través del sistema de listas por entidad federativa.



Impulsar el voto electrónico

En la Reforma Electoral se plantea aprovechar las tecnologías para facilitar la participación ciudadana a través del voto electrónico, por lo que se plantea elevar a rango constitucional la garantía del uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto y con ello hacer más eficaz este ejercicio.

Previo a implementar el voto electrónico, la iniciativa plantea ensayar diversas tecnologías como mecanismos de certificación, autenticación y encriptación, además de modelos híbridos que combinen testigos documentales con tecnologías de la información y comunicación hasta lograr mecanismos que den certeza del respeto y conteo de cada uno de los votos.



Eliminar financiamiento para actividades ordinarias de partidos políticos

La Reforma Electoral plantea que se reduzca el financiamiento a los partidos públicos respecto de sus actividades ordinarias y que esos gastos se cubren con el financiamiento de simpatizantes y militantes.

La iniciativa de AMLO indica que los partidos políticas reciben cada año alrededor de 11 millones de pesos en subsidios dedicados a estas actividades.

También se indica que se mantiene la actual fórmula de distribución del financiamiento serán entregados solo en tiempos de campaña para reducir hasta el 60% de financiamiento respecto lo que actualmente se gasta.

Tiempos en radio y TV para partidos políticos

La Reforma Electoral propone también un nuevo modelo de comunicación política que se centra en el acceso de partidos políticos y candidatos independientes a radio y televisión a través de tiempos oficiales.

Se plantea destinar 30 minutos a cada estación de radio y canal de televisión a partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.



Reducción de integrantes de Congresos locales, ayuntamientos y alcaldías

Con el mismo método, la Reforma Electoral plantea que se establezca el número de representantes de los congresos locales, alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y ayuntamientos.

La iniciativa indica que los topes serán basados en el número de población. Así se plantea que no se excedan de 15 diputaciones en las entidades donde la población es menor a un millón de personas y por cada 500 mil habitantes más se aumentará a un diputado y hasta un máximo de 45 diputados.