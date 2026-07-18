La lluvia no da tregua… y lo peor aún está por llegar con el Monzón mexicano
Las lluvias seguirán este fin de semana con riesgo de inundaciones, granizo y fuertes vientos; todo esto se debe al Monzón mexicano.
El monzón mexicano, una zona de baja presión con potencial ciclónico frente al Pacífico y varios canales de humedad mantendrán lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en distintos estados del país.
Las autoridades también advirtieron que las lluvias podrían provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y caída de árboles o anuncios, por lo que recomiendan extremar precauciones.
¿Qué estados tendrán lluvias más fuertes este 18 de julio?
Los mayores acumulados de lluvia se esperan en:
Lluvias intensas:
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Nayarit
Lluvias muy fuertes:
- Sonora
- Jalisco
- Michoacán
Lluvias fuertes:
- Coahuila
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Colima
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
Además, habrá chubascos en entidades como Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
¿Habrá un ciclón tropical en el Pacífico?
La onda tropical número 19 será absorbida por una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, ubicada al sur de Jalisco y Colima.
Aunque el sistema sigue en vigilancia, favorecerá el ingreso de humedad y mantendrá las lluvias en gran parte del occidente y centro del país durante los próximos días.
Por otra parte, la tormenta tropical Elida continúa alejándose al suroeste de Baja California y, debido a su trayectoria, no representa riesgo para México.
¿Qué estados tendrán temperaturas más altas?
A pesar de las lluvias, el calor persistirá en buena parte del país.
Más de 45 °C:
- Noreste de Baja California.
Entre 40 y 45 °C:
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
Entre 35 y 40 °C:
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
¿Dónde habrá vientos fuertes y oleaje elevado?
Las rachas de 50 a 70 km/h se pronostican para:
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
También habrá viento fuerte en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.
En el litoral del Pacífico se espera oleaje de hasta 3 metros en la costa occidental de Baja California Sur y de hasta 2.5 metros en Baja California y el Golfo de Tehuantepec.
¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias?
Las precipitaciones previstas podrían estar acompañadas de:
- Descargas eléctricas.
- Caída de granizo.
- Inundaciones urbanas.
- Encharcamientos.
- Crecida de ríos y arroyos.
- Deslaves en zonas montañosas.
- Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.
Se recomienda mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y evitar cruzar calles o cauces con corriente.
¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?
En el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco y cielo medio nublado. Por la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México, principalmente en las zonas centro y occidente.
Las lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo.
Temperaturas previstas:
- Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C.
- Estado de México: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C.