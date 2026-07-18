La lluvia no da tregua… y lo peor aún está por llegar con el Monzón mexicano

El monzón mexicano, una zona de baja presión con potencial ciclónico frente al Pacífico y varios canales de humedad mantendrán lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en distintos estados del país.

Las autoridades también advirtieron que las lluvias podrían provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y caída de árboles o anuncios, por lo que recomiendan extremar precauciones.

¿Qué estados tendrán lluvias más fuertes este 18 de julio?

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en:

Lluvias intensas:

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Nayarit

Lluvias muy fuertes:

Sonora

Jalisco

Michoacán

Lluvias fuertes:

Coahuila

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Colima

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Además, habrá chubascos en entidades como Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Habrá un ciclón tropical en el Pacífico?

La onda tropical número 19 será absorbida por una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, ubicada al sur de Jalisco y Colima.

Aunque el sistema sigue en vigilancia, favorecerá el ingreso de humedad y mantendrá las lluvias en gran parte del occidente y centro del país durante los próximos días.

Por otra parte, la tormenta tropical Elida continúa alejándose al suroeste de Baja California y, debido a su trayectoria, no representa riesgo para México.

¿Qué estados tendrán temperaturas más altas?

A pesar de las lluvias, el calor persistirá en buena parte del país.

Más de 45 °C:



Noreste de Baja California.

Entre 40 y 45 °C:



Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Entre 35 y 40 °C:



Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

¿Dónde habrá vientos fuertes y oleaje elevado?

Las rachas de 50 a 70 km/h se pronostican para:



Puebla

Oaxaca

Chiapas

También habrá viento fuerte en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.

En el litoral del Pacífico se espera oleaje de hasta 3 metros en la costa occidental de Baja California Sur y de hasta 2.5 metros en Baja California y el Golfo de Tehuantepec.

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias?

Las precipitaciones previstas podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas.

Caída de granizo.

Inundaciones urbanas.

Encharcamientos.

Crecida de ríos y arroyos.

Deslaves en zonas montañosas.

Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.

Se recomienda mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y evitar cruzar calles o cauces con corriente.

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?

En el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco y cielo medio nublado. Por la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México, principalmente en las zonas centro y occidente.

Las lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo.

Temperaturas previstas:

