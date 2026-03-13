Mujer es atacada con un machete y resulta con una lesión en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Una mujer fue atacada con un machete en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la Zona Metropolitana de Guadalajara; la mujer de aproximadamente 32 años se presentó por su cuenta en una unidad de atención médica de urgencias.

La víctima solicitó auxilio tras el ataque y de acuerdo con, los informes preliminares del personal sanitario que la recibió, la afectada presenta una lesión considerable en uno de sus brazos, motivo por el cual permanece bajo cuidado de los médicos locales.

🔴#IMPORTANTE | Una mujer de aproximadamente 32 años, fue herida con un arma tipo machete, la mujer se trasladó por sus medios hasta una clínica en la colonia Parques de la Victoria.



Con información: @Asancheztv pic.twitter.com/xoUZHwis81 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 13, 2026

En tanto, las corporaciones de seguridad pública del municipio han iniciado las indagatorias pertinentes con el objetivo de localizar y capturar al individuo responsable de este acto violento.

Colisión vehicular y detenciones por estado de ebriedad

En el cruce de las vialidades San Apóstol y San Arcángel, también dentro del territorio de Tlaquepaque, se produjo un aparatoso accidente automovilístico en el que se vieron involucrados una camioneta tipo pick up y un automóvil compacto de color rojo.

A pesar de la magnitud del impacto entre ambas unidades, el parte oficial indica que ninguna persona resultó con daños físicos o heridas. No obstante, el incidente derivó en la aprehensión de dos individuos por infringir las normativas de tránsito respecto al consumo de sustancias.

🔴#IMPORTANTE | Un fuerte choque se registró en la colonia Lomas de San Miguel, no se reportaron personas lesionadas.



Con información:@Asancheztv pic.twitter.com/WS85e2GYq7 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 13, 2026

El primer arrestado fue el operador de la camioneta blanca, quien no logró acreditar el examen de alcoholemia realizado en el sitio. El segundo caso resultó más inusual, ya que involucró al chofer de un vehículo de alquiler que circulaba por la zona.

Este conductor intentó atravesar el perímetro que ya se encontraba resguardado y cerrado por las autoridades debido a la curiosidad de observar el siniestro. Al ser interceptado por un agente de movilidad, se detectó que el taxista también presentaba síntomas de intoxicación etílica, por lo que fue sometido a la prueba correspondiente y posteriormente trasladado a los sellos municipales.

Desperdicio masivo de líquido vital en la colonia La Calma

La problemática de la infraestructura hidráulica persiste en la zona conurbada de Guadalajara, esta vez una fuga de agua de grandes dimensiones en la intersección de la Avenida Patria y la calle Cangrejo aquejó a los habitanttes.

El brote del recurso natural parece originarse en un punto donde anteriormente se realizaron labores de poda en un ejemplar arbóreo, aunque todavía no se ha confirmado si dicha actividad fue la causa directa del daño en la tubería.

🔴#IMPORTANTE | Fuga de agua sobre Av. Patria y Cangrejo en la Col. La Calma de Zapopan.



Con información: @Fer_Roldanfr pic.twitter.com/8ACOcUWLGs — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 13, 2026

El flujo de agua fue tan constante que recorrió una distancia superior a una cuadra y media, afectando la superficie de rodamiento y generando indignación entre los residentes.

Esta situación resulta particularmente crítica debido al contraste que existe con otros sectores de la ciudad, donde la población recibe el suministro de manera irregular o con una calidad deficiente.

Mientras en diversas colonias el agua llega apenas de forma intermitente, en este punto de Zapopan se pierden miles de litros de forma continua. Ante este escenario, se ha emitido una petición urgente al organismo encargado del agua para que atienda el desperfecto.