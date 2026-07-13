Aunque el sueño de conquistar el Mundial 2026 terminó en los cuartos de final, la selección de Noruega regresó a casa con un recibimiento que pocos equipos pueden presumir. Lejos de los reproches por la eliminación, cerca de 90 mil aficionados salieron a las calles de Oslo para agradecer una actuación que ya forma parte de la historia del futbol noruego.

El combinado dirigido por Ståle Solbakken firmó la mejor participación del país en una Copa del Mundo y eso fue suficiente para que miles de personas convirtieran el centro de la capital en una auténtica fiesta. Banderas, cánticos y un ambiente de celebración acompañaron la llegada del autobús que transportaba a los jugadores.

El “Remo Vikingo” volvió a ser el protagonista

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió frente al Palacio Real de Oslo, donde los aficionados recrearon de forma masiva el ya conocido “Remo Vikingo”. El movimiento, que simula remar una embarcación vikinga, se convirtió durante el Mundial en una de las celebraciones más representativas de la selección noruega y volvió a hacerse presente para recibir al equipo.

La selección regresó al país dos días después de caer 2-1 frente a Inglaterra en los cuartos de final, partido que se definió en tiempos extra. A pesar de ese desenlace, el ambiente estuvo marcado por el orgullo de una afición que reconoció el esfuerzo de sus futbolistas y el impacto que tuvo esta generación en el futbol nacional.

La familia real también participó en el homenaje

El homenaje reunió a miles de personas y también contó con la presencia del príncipe heredero Haakon, quien participó activamente en la ceremonia al tocar un tambor frente a los asistentes. El integrante de la familia real había acompañado a la selección durante su participación en el Mundial y también estuvo presente en el encuentro frente a Inglaterra.

El capitán Martin Ødegaard agradeció el respaldo recibido por parte de los aficionados y destacó la respuesta que tuvo el equipo tras su regreso al país.

“Es sencillamente increíble ver todo el apoyo que recibimos y ver cuánto nos respalda el país”, expresó el mediocampista en declaraciones a la cadena pública NRK.

