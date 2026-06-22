Riesgo inminente: La razón por la que suspendieron el Francia vs Irak del Mundial 2026; radar muestra el avance de la tormenta

¡Última hora! El partido entre Francia e Irak, disputado en Filadelfia hoy 22 de junio, fue suspendido de manera temporal debido a la actividad eléctrica registrada en la zona del estadio.

Sigue aquí EN VIVO y GRATIS todo sobre el partido del Grupo I del Mundial 2026 este lunes 22 de junio.

¿Por qué se suspendió el partido entre Francia e Irak?

La lluvia intensa y la actividad eléctrica cercana al estadio Lincoln Financial Field obligaron a detener el partido por completo, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Jugadores, cuerpo técnico y aficionados tuvieron que esperar la indicación oficial mientras el sistema de monitoreo confirmaba la presencia de rayos en las inmediaciones.

Already seeing the rain come down during the France v. Iraq World Cup match and it’s about to get worse.



An intense storm is heading right toward the Philadelphia area. Notice some lightning strikes in this cell, IF within 10 miles of the Linc, the match will be suspended.



🇫🇷🇮🇶 pic.twitter.com/fx1QTrVaaN — Andrew Markowitz (@amarkowitzWX) June 22, 2026

¿Por qué se deben suspender los partidos cuando hay tormenta eléctrica?

La suspensión de partidos durante tormentas eléctricas es una medida de seguridad obligatoria en eventos deportivos al aire libre

Esto se debe a que los rayos representan un riesgo directo tanto para los jugadores en la cancha como para los aficionados en las gradas.