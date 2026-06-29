¿Narcopolíticos en la mira? al menos 12 políticos mexicanos habrían buscado colaborar con EU

Reportes de medios estadounidenses afirman que al menos 12 políticos mexicanos habrían buscado colaborar con autoridades de Estados Unidos, tras señalamientos con el crimen organizado. El New York Times mencionana integrantes de Morena y gobernadores como Alfonso Durazo, Américo Villarreal y Marina del Pilar, mismos que han aparecido en las listas de narcopolíticos, quienes rechazaron las versiones.