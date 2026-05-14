Exhiben a narcopolíticos de Sinaloa con estampas en la Estela de Luz

Activistas intervinieron las inmediaciones de la Estela de Luz de la Ciudad de México para colocar estampas con las fotografías de los 10 funcionarios sinaloenses acusados de formar una red de protección para el Cártel de Sinaloa. La protesta busca romper el anonimato de quienes hoy son señalados como operadores del narcotráfico desde el gobierno del Estado.

Los personajes exhibidos enfrentan cargos en tribunales de los Estados Unidos por conspiración para la importación masiva de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de delitos graves relacionados con armas de fuego de alto calibre.

El futbol también es político. pic.twitter.com/FRaBRUaQKL — Leonardo Zuñiga Ayala (@LeonardoZuGa) May 14, 2026

El organigrama de la impunidad: Los políticos de Sinaloa acusados de narcotráfico por EU

Las imágenes colocadas sobre el Paseo de la Reforma detallan los nombres y cargos de quienes presuntamente han facilitado el control territorial a la facción de "Los Chapitos". Esta red, vinculada directamente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, incluye a figuras clave del legislativo, las finanzas y la seguridad pública:



Enrique Inzunza Cázarez: Senador de Morena

Enrique Díaz Vega: Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa.

Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa. Juan de Dios Gámez Mendívil: Presidente municipal

Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal General de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya y Los Chapitos: ¿cuánto se pagaba en sobornos por ayuda y protección?

La intervención también pone el foco en los mandos operativos que han servido como brazo ejecutor y escudo del grupo criminal:



Juan Valenzuela Millán: Comandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA .

Comandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado por el . Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad de Sinaloa.

Exsecretario de Seguridad de Sinaloa. Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez: Exjefes de la Policía de Investigación.

Exjefes de la Policía de Investigación. José Antonio Dionisio Hipólito: Exsubdirector de la Policía Estatal.

Justicia social ante el silencio institucional

La colocación de estas estampas en un sitio emblemático para la memoria histórica de México responde a la parálisis en las investigaciones. Mientras en el extranjero estos nombres figuran en expedientes por narcoterrorismo, en territorio nacional la mayoría de estos personajes conservan sus cargos o se mantienen bajo el cobijo de licencias políticas sin enfrentar procesos claros.

#LoÚltimo | Un grupo de activistas se dieron cita en las inmediaciones de la Estela de Luz para pegar stickers con la imagen de narcopolíticos



En las estampas aparece el gobernador con licencia @rochamoya_ y el senador @InzunzaCazarez, así como otros ocho personajes acusados por… pic.twitter.com/QENL6Jy2Pz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026

Los colectivos ciudadanos advierten que la exposición pública es una respuesta necesaria ante un sistema de justicia que se niega a actuar. Al identificar a estos diez hombres, los activistas buscan recordarle a la ciudadanía que la crisis del narcotráfico y la violencia en Sinaloa tienen responsables con nombre, apellido y cargo público.