México lidera casos de sarampión en América: señales de una crisis anunciada

México atraviesa una crisis sanitaria que no surgió de forma repentina. Durante décadas, el país fue considerado un caso de éxito en materia de vacunación. El sarampión había sido eliminado y la inmunización infantil de rutina figuraba entre las más sólidas de América Latina.

Sin embargo, en 2026 ese avance comenzó a desmoronarse.

Actualmente, México lidera la región en casos de sarampión, concentrando aproximadamente el 70 por ciento de las infecciones reportadas en el continente americano. Desde el año pasado se han confirmado más de nueve mil casos, con decenas de muertes. Tras casi una década libre de sarampión endémico, el país ahora enfrenta el riesgo de perder su certificación de eliminación.

Tos ferina y retrocesos alarmantes

Al mismo tiempo, los casos de tos ferina casi se triplicaron en 2025, provocando la muerte de 72 personas, la mayoría bebés que nunca fueron vacunados.

Esto no es una coincidencia. Es una falla del sistema.

Hace algunos años, el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió que México tendría un sistema de salud pública como el de Dinamarca. En lugar de ello, el país experimentó recortes presupuestales, compras tardías de vacunas, deficiencias logísticas y una débil coordinación entre las instituciones de salud.

Aunque organismos internacionales advirtieron que esta situación podía ocurrir, no se tomaron medidas para prevenirla. Desde 2024, la Organización Mundial de la Salud colocó a México en el primer lugar de América Latina en número de niños sin vacunar.

Por ejemplo, la cobertura contra el sarampión pasó de niveles casi universales hace una década a apenas un 80 por ciento durante la administración anterior, muy por debajo del porcentaje necesario para evitar brotes.

Las cifras reflejan la realidad

Hoy los números hablan por sí solos. Los grupos más afectados son los bebés y los niños pequeños, precisamente las generaciones que debieron haber sido vacunadas en los últimos años.

Ahora las autoridades intentan responder a la emergencia, pero las campañas de vacunación enfrentan escasez de biológicos, puntos de acceso limitados y largas filas, lo que hace que la recuperación sea lenta y desigual.

La crisis sanitaria de México no se limita a la propagación de virus. Se trata del colapso de la inmunidad colectiva, de fallas en la planeación y de años de decisiones políticas cuyas consecuencias están alcanzando al país al mismo tiempo.

Un país bajo la lupa internacional por la copa del mundo

Con la Copa del Mundo en el horizonte, México no solo se prepara para recibir un evento global. También enfrenta la realidad de que una nación que alguna vez fue reconocida por su éxito en vacunación hoy lucha por recuperarlo.