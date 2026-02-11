Reportan casos de sarampión en alcaldías de CDMX; Gobierno asegura vacunas suficientes

En diversas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), se han registrado varios casos de sarampión , de acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades de salud, se detallaron los números de personas infectadas por demarcación . Ante este panorama, se informó que existe disponibilidad suficiente de vacunas para la comunidad.

Alcaldías con más casos de sarampión

La Secretaría de Salud informó que diversas alcaldías de la Ciudad de México concentran casos de sarampión, siendo Gustavo A. Madero la demarcación con mayor número de contagios, al registrar 39 personas infectadas. Le sigue Álvaro Obregón con 35 casos, mientras que en Cuauhtémoc se reportan 18 y en Miguel Hidalgo 14.

De acuerdo con el reporte dado a conocer por autoridades capitalinas, las cifras corresponden a los registros más recientes por alcaldía.

Ante este panorama, se reiteró que existe disponibilidad suficiente de vacunas contra el sarampión en la ciudad y se hizo un llamado a la población a revisar y completar sus esquemas de inmunización, especialmente en menores de edad.

Síntomas del sarampión

La vigilancia de la cartilla de vacunación familiar se ha convertido en la herramienta de defensa más relevante para proteger a la comunidad.

El sarampión se caracteriza por la presencia de fiebre alta, secreción nasal, tos persistente, inflamación ocular y la aparición de manchas rojizas en la piel.

Este cuadro clínico puede agravarse si no se atiende de manera oportuna, ya que el virus tiene la capacidad de provocar complicaciones severas como daños neurológicos, convulsiones, encefalitis, neumonía e incluso la muerte.

Frente a este panorama, la Secretaría de Salud h a reforzado las jornadas de vacunación masiva y reiteró que la vacuna contra el sarampión es gratuita en las unidades del sector público.

Además, destacó que el biológico ofrece una efectividad superior al 95%, por lo que hizo un llamado a la población a completar sus esquemas de inmunización para reducir el riesgo de contagio y complicaciones.

