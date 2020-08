Buscan legisladores de Morena que periodo ordinario sea virtual

Cd. de México.- Luego de que diputados y senadores de diversos partidos políticos han defendido por meses la realización de sesiones presenciales, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y que se llevaron en días recientes sesiones extraordinarias con una amplia asistencia, ahora legisladores de Morena propusieron que el periodo ordinario de sesiones se lleve a cabo en forma virtual.

El problema, dijo el diputado Javier Hidalgo es que la emergencia en el país por la pandemia, no cede y se muestra incierta.

“Ya después de cuatro meses, hablas de una pandemia que quien sabe, digo aunque baje su pico todavía va a estar permanente entre nosotros, pues es una herramienta de la que no podemos prescindir y ya, a ver si la usamos o no la usamos, pues cada circunstancia nos va a decir”.

Para el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado se podría implementar un esquema mixto en las sesiones que aún se encuentra en análisis.

“La idea que tenemos es establecer esquemas semipresenciales, o sea, que no sea completamente virtual, sino que sean esquemas mixtos, donde haya presencia de los diputados y quienes no puedan hacerlo o la mayoría de ellos a través de la videoconferencia. El lunes vamos a fijar una ruta para ya empezar a planear los trabajos para septiembre”.

Por su parte los legisladores del PRI como Claudia Ruiz Massieu recordaron que las actividades legislativas son esenciales y si la ciudadanía está gradualmente regresando al trabajo normal no hay razón para privilegios en el congreso”.

“Lo que el Grupo de trabajo debe hacer es buscar los mecanismos que nos permitan sesionar con seguridad en el marco de la pandemia y no buscar como no sesionar. En lo personal creo que las sesiones a distancia no permiten del todo, poder realmente, pues cumplir a cabalidad con la responsabilidad que tenemos, y que si tenemos las medidas de cuidado, de distancia y desde luego establecemos mecanismos ágiles que nos permitan estar menos tiempo, pero atender a plenitud nuestra responsabilidad hay que ponerlo en la mesa”.

A su vez los legisladores del PAN pidieron al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal mayores explicaciones de las razones para el cambio súbito en la forma de realizar las sesiones ordinarias. La senadora Xóchitl Gálvez hizo el cuestionamiento en conferencia virtual.

“Yo antes de acompañar preguntaría: ¿qué información tiene Monreal?, creo que debe de legislarse el tema de que pueda haber sesiones a distancia, ése es un tema que hemos planteado en el PAN, pero antes que nada que nos diga qué información le ha dado Gatell a él que no nos ha dado al Senado, para que plantee la posibilidad de que no regresemos en septiembre. Todo indica que la pandemia va para largo y ellos simplemente están tomando sus debidas precauciones”.