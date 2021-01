“Es el peor día”, dice Barbosa al dar el informe de Covid-19 en Puebla

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que el estado está viviendo el peor día desde que se comenzó a dar parte de la pandemia de Covid-19.

“Y este es, desde las estadísticas de covid, el peor día que hemos registrado en esta segunda etapa de repunte de esta pandemia”, dijo el mandatario morenista al iniciar su conferencia diaria y adelantó que más tarde darían a conocer las nuevas medidas para frenar los contagios.

En el informe, el titular de la Secretaría de Salud estatal, José Antonio Martínez García, informó que en las últimas 24 horas hubo 310 nuevos casos y 28 defunciones en las últimas 72 horas, lo que ha dejado un acumulado de 51 mil 203 casos positivos y 6 mil 242 muertes por el virus Sars-CoV-2.





El gobernador Barbosa dijo que el repunte de Covid-19 es producto de la conducta de la ciudadanía y advirtió que nadie puede decir que la estrategia no ha funcionado.

“Lo que en este 8 de enero se presenta es producto de la conducta social de días previos a esta fecha, al desbordamiento de las calles, al comportamiento de las personas de salir y de llevar actividades personales, sociales y bueno de no asumir con disciplina y sacrificio las recomendaciones y asumir de esa manera el comportamiento que debemos de tener, estamos viviendo las consecuencias nadie puede decir que la estrategia no ha funcionado, no. La sociedad es la que se desbordó, así de sencillo”, dijo el mandatario.