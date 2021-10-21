Reabrirán en Londres el mítico salón de música “Koko”
“Koko”, el salón de música ubicado en Londres, donde se han presentado artistas como Madonna, Prince, Amy Winehouse y Coldplay, reabrirá la próxima primavera.
El histórico salón de música ubicado en Londres, conocido como "KOKO", donde se han presentado artistas como Madonna, Prince, Amy Winehouse y Coldplay, reabrirá la próxima primavera tras una renovación que costó más de 100 millones de dólares.
Ubicado en Camden, en el norte de Londres, el sitio, originalmente un teatro del siglo XIX donde Charlie Chaplin una vez subió al escenario antes de que se convirtiera en un centro de transmisión, ha estado en construcción y restauración durante tres años.
Durante ese tiempo, los trabajadores han tenido que superar un daño por fuego y agua.
El lugar renovado de 4 mil 645 metros cuadrados ofrecerá a los artistas de la música un escenario de 360 grados, así como un entorno más íntimo y también instalaciones de transmisión, grabación y transmisión en vivo.
"Estoy emocionado de anunciar que regresaremos KOKO a los músicos, artistas y fanáticos la próxima primavera con un teatro bellamente restaurado y una oferta de música en vivo que, con suerte, será una experiencia verdaderamente única e incomparable para todos los que atraviesen las puertas", dijo el CEO y el fundador Olly Bengough dijeron en un comunicado el jueves.
#lastnight @WileyUpdates performing at the @KOKOLondon closing party. Good to see @MarkHicks1204 @JonathanBadyal @YinkaIlori_ pic.twitter.com/SDs277w4FT— VIYA (@VNsumbu) March 6, 2019
"Estamos tan comprometidos como siempre en proteger nuestro legado cultural de 120 años y apoyar a la próxima generación de músicos y la escena musical dinámica y en constante crecimiento de Londres".
❤️THANK YOU❤️ to @LondonFire for your brave and effective response to the fire that threatened to destroy @KOKOLondon❤️ #ValentinesDay #FridayFeeling KOKO♥️LFB 🎶 pic.twitter.com/xgRby4Afuz— Night Czar (london.gov.uk/coronavirus) (@nightczar) February 14, 2020
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Inversión millonaria en tres edificios de "Koko" en Londres
La inversión de $97 millones se empleó en tres edificios: el antiguo teatro, un antiguo pub y una antigua fábrica de pianos, fusionados, una extensión de cuatro pisos y la restauración de la cúpula del teatro, que resultó dañada en un incendio en enero de 2020.
"Koko", que se está relanzando en asociación con la compañía de contenido Sister, también contará con salas de piano y vinilo, una biblioteca, un bar de cócteles con domo, un ático y un bar clandestino oculto.
También contará con una emisora de radio y una fundación benéfica.