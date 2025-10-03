Guadalajara inauguró uno de los recintos más importantes, tecnológicos e imponentes de todo el país, la nueva Arena Guadalajara.

Es un proyecto de Grupo Avalanz operado por Zignia Live, que promete transformar el panorama del entretenimiento en Jalisco.

Así es la nueva Arena Guadalajara

Con una capacidad para 20 mil asistentes, este coloso se levanta sobre más de 75 mil metros cuadrados de construcción.

El presidente del Grupo Avalanz, Guillermo Salinas Pliego, compartió el proceso de desarrollo de esta gran arena.

“Bienvenidos sean todos. El primer punto del orden del día para mí es agradecer. Primero a Dios, a la Virgen de Zapopan, a todo el equipo de trabajo de Avalanz, especialmente del grupo de la empresa Zignia y los espectáculos. Pero más importante, a todos los trabajadores”, expresó.

Reciben con alegría la nueva Arena Guadalajara

Los asistentes a la Arena Guadalajara se mostraron felices de ser los primeros en vivir la experiencia de este recinto.

Con una pantalla central LED de 300 metros cuadrados, más de mil 300 metros de pantallas distribuidas y 74 suites VIP, la Arena Guadalajara no solo es un espacio para la música, es un referente de modernidad, confort y tecnología.