Lo que le espera al próximo Embajador mexicano en Washington

México y Estados Unidos no viven una Guerra Fría. Viven, una Paz Fría. Es curioso qué el próximo embajador sea un financiero. El nombramiento se entiende por lo que se viene en temas económicos y financieros. Pero el momento de la relación necesita más qué nada a un político, que en perfecto inglés, sepa capotear los huracanes qué se sueltan desde Washington hacia México. Y a alguien que tenga un entendimiento fijo de la cultura anglosajona de Estados Unidos.

El principal problema es que antes se podían separar todos los temas y se podían tratar uno por uno y por separado, economía política, energía, elecciones etc. Trump acabó con todo eso-- y nos dejo con solo UN MONTÓN DE temas que terminan revolviéndose entre sí. Seguridad, narcotráfico Carteles y Fentanilo- Comercio y Cadenas de suministro integradas... Y muy importante para Trump, Inmigración y Cuidado Fronterizo. Nuevo Embajador mexicano en Washington: En cuanto a los temas más difíciles

1.- Para Estados Unidos lo más importante es la Seguridad y el combate al crimen organizado.

La presencia y actividad de cárteles mexicanos , algunos designados como organizaciones terroristas por la administración estadounidense, es un tema central. Estos grupos han puesto en riesgo a ciudadanos en México y han generado preocupación en EE.UU.



, algunos designados como organizaciones terroristas por la administración estadounidense, es un tema central. Estos grupos han puesto en riesgo a ciudadanos en México y han generado preocupación en EE.UU. El combate a la producción y tráfico de fentanilo es una prioridad explícita para el Congreso estadounidense y para agencias de seguridad.



es una prioridad explícita para el Congreso estadounidense y para agencias de seguridad. La cooperación en seguridad ha sido destacada por funcionarios estadounidenses como un eje de la relación.



Para México, las cosas son distintas, lo más importante es el Comercio y la revisión y la Ratificación del USMCA

En 2026 se realiza la revisión del USMCA , lo que implica negociaciones sobre reglas de origen, barreras comerciales, propiedad intelectual y tarifas en sectores como acero, aluminio y cobre.



, lo que implica negociaciones sobre reglas de origen, barreras comerciales, propiedad intelectual y tarifas en sectores como acero, aluminio y cobre. Existen muchos “ irritantes comerciales ” persistentes que requieren resolución técnica y política.



” persistentes que requieren resolución técnica y política. Lo principal es que EE.UU. es el principal socio comercial de México, y ambos países dependen de Cadenas de Suministro Integradas. – que son en realidad, alianzas estratégicas de los dos países, donde proveedores, fabricantes y distribuidores sincronizan sus operaciones desde la materia prima hasta el cliente final.



– que son en realidad, alianzas estratégicas de los dos países, donde proveedores, fabricantes y distribuidores sincronizan sus operaciones desde la materia prima hasta el cliente final. Lo que se busca ahora es que se elimine el trabajo aislado para mejorar la eficiencia, reducir costos y aumentar la agilidad.



Especialmente ahora que la tecnología se ha vuelto clave... Para compartir datos en tiempo real. La Inteligencia Artificial va a cambiar muchas de las formas de actuar en la nueva relación comercial y México necesita ponerse al mismo nivel de EEUU en esa área especialmente.



2. Para Estados Unidos también están los temas de inmigración y de gestiones fronterizas

Aunque no aparece de forma explícita en las notas recientes, la migración es un tema estructural en la relación bilateral, ligado a seguridad, economía y política interna en EE.UU.



La frontera de casi 2,000 millas y los cruces diarios de cientos de miles de personas hacen que la gestión fronteriza sea un asunto permanente.

3. Y después quedarán los Temas de Energía y medio ambiente

México ha adoptado políticas energéticas y ambientales que son muy distintas a lo que son las prioridades estadounidenses en energía, especialmente en los temas de transición energética y regulación.



La cooperación en cambio climático y protección ambiental forma parte de la agenda bilateral.

4. El cuarto tema es muy difícil de resolver y ya se volvió un irritante en la relación

Se trata del agua que los dos países deben compartir. Pero no hay agua que compartir. Mientras el tema de la sequía no se resuelva eso seguirá estorbando a la relación. Especialmente porque los políticos estadounidenses cuando quieren picar con algo a México, usan esto como pretexto.

5.- El quinto punto es La Migración, la Frontera y la Inmigración irregular

Aunque no siempre aparece en comunicados recientes, es un tema de alta prioridad política y operativa para EE.UU., especialmente en años electorales.

“Ojo” Lo principal que el próximo embajador mexicano necesita entender antes de llegar

El próximo embajador mexicano en Washington, necesitará estar preparado para explicar sobre todo ante el Congreso en Washington, los ecos y los efectos de la Política interna mexicana y la percepción que todo eso tiene en EE.UU.- Y que resulta en más separación entre los dos países.

La realidad es que es muy difícil que los estadounidenses entiendan los cambios constitucionales en México sobre la impartición de una Justicia en México, que en Estados Unidos no parece justa. La reforma jurídica, los gritos de los políticos más apasionados de Morena, sus pronunciamientos Pro Cuba y Por todo el mundo y sobre todo, su rechazo y sus insultos contra Estados Unidos.



Porque... “Lo que se dice y se hace en México... ya no se queda solo en Mexico”.

Algo que los estadounidenses no entienden tampoco es la mayor militarización de la seguridad pública y el fortalecimiento del poder presidencial bajo MORENA.



Una de las reglas de estos acuerdos de libre comercio es que se hacen con países democráticos en donde estas cosas no pasan.



En México dicen que los Gringos son muy asustados... sí, sí lo son, porque aquí esas cosas no ocurren, y la consecuencia es que entonces se interpretan no como características de la identidad de un país, sino como defectos del tercer mundo.



El embajador deberá explicar y defender estas políticas ante legisladores y funcionarios estadounidenses.



La geografía nunca permitirá que México y Estados Unidos vivan alejados, siempre estarán juntos y la relación bilateral no cambiará porque un embajador esté más preparado que los anteriores, o que sea más simpático y más político que los demás. Cambiará y se mejorará mientras la persona que ocupe este puesto tenga una visión clara, precisa, concisa y sobre todo real de la relación y de los actores importantes para esa relación bilateral, en ambos lados de la frontera.