Arranca la batalla comercial del T-MEC y México ya tiene estrategia; conoce los puntos vitales

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que ya existe un plan aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum para encarar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el funcionario, esta misma semana iniciarán los primeros acercamientos formales con autoridades estadounidenses. La agenda arranca con una reunión virtual previa y continuará con la primera ronda de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.

Ebrard dejó claro el tono con el que México buscará posicionarse: mantener la vigencia del tratado y empujar la eliminación de aranceles. Bajo la consigna de “cabeza fría y firmeza”, el gobierno pretende sostener la estabilidad comercial en la región.

Plan aprobado por la Presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del TMEC :martes habrá reunión previa vía Zoom,miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU.México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 16, 2026

Los temas clave sobre la mesa para el T-MEC

Las primeras conversaciones no serán menores. Uno de los puntos centrales será la seguridad de las cadenas de suministro, un tema que ha cobrado relevancia global tras las recientes tensiones económicas y logísticas.

En ese contexto, México llevará tres prioridades principales:



Reducir la dependencia de insumos provenientes de Asia

Revisar y ajustar las reglas de origen

Fortalecer la seguridad de los suministros en América del Norte

Estos ejes buscan consolidar a la región como un bloque más competitivo frente a otras economías, especialmente en sectores estratégicos como manufactura y tecnología.

Presión comercial y negociaciones paralelas

Mientras avanzan las mesas de diálogo, también hay factores de presión. Estados Unidos mantiene abierta una investigación bajo la Sección 301 de su legislación comercial, la cual podría derivar en nuevas medidas arancelarias una vez que concluyan disposiciones temporales vigentes.

En este proceso también participa Canadá. El ministro Dominic LeBlanc sostuvo recientemente un encuentro con su contraparte estadounidense, Jamieson Greer, donde calificó las conversaciones como constructivas.

Un momento decisivo para el bloque

El inicio de estas rondas marca un punto crucial para el futuro del T-MEC. Más allá de la revisión técnica, lo que está en juego es la dirección económica de América del Norte en los próximos años.

México apuesta por mantener abierto el mercado regional y fortalecer su papel dentro de la cadena productiva. Sin embargo, el equilibrio entre cooperación y tensiones comerciales será determinante para el resultado final de las negociaciones.