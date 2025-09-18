¿Cómo activar la alerta sísmica en tu iPhone y Android para el Simulacro Nacional 2025?

El segundo Simulacro Nacional 2025, se llevará a cabo el 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, activando la alerta sísmica en calles de la CDMX y en millones de celulares, pero ¿cómo activarla en iPhone y Android?

El escenario para este nuevo simulacro será un sismo de 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

¿Cómo activar la alerta sísmica en mi celular para el Simulacro Nacional 2025?

¡Atención, mexicanos! El Gobierno de México compartió los pasos para activar la alerta sísmica en los celulares iPhone y Android durante el Simulacro Nacional 2025.

DISPOSITIVOS ANDROID :



Dirígete a “Ajustes”

Selecciona “Notificaciones”

Elije “Ajustes Avanzados”

Activa la opción: “Alertas de emergencia inalámbricas”

CELULARES iPHONE



Ve a “Configuración”

Elije “Notificaciones”

Selecciona “Alertas Gubernamentales”

Activa estas opciones: “Alerta de Ejército, Alerta Extrema, Alerta Grave y Mensajes de Información”

Para recibir la alerta sísmica en el celular, no se requieren datos móviles o descargar algún tipo de aplicación; en caso de recibir un mensaje sospechoso, no lo abras y repórtalo a las autoridades.

El viernes 19 de septiembre a las 12:00h se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025. Llegará una alerta masiva a todos los celulares a través de mensaje de texto con sonido.



No requieres datos móviles ni aplicaciones, sólo asegúrate de tener activadas las alertas de… pic.twitter.com/NDy05FMcI9 — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 18, 2025

¿Suena la alerta sísmica si mi celular está en silencio?

El sonido de la alerta sísmica en los celulares será fuerte y similar al de una alarma, además estará acompañado del mensaje: “Segundo Simulacro Nacional 2025. Este es un mensaje de prueba”; solo durará unos cuanto segundos.

Si tu dispositivo está en modo silencio, la alerta sonará de todos modos, esto para asegurar que todos los mexicanos estén avisados por el supuesto sismo.

Autoridades estiman que el Simulacro Nacional 2025 sonará en los celulares de más de 80 millones de mexicanos.

¿Qué hacer si la alerta sísmica no suena en mi celular durante el simulacro?

¡Atención! Si la alerta sísmica NO sonó en tu celular en el Simulacro Nacional 2024, es importante comunicarte directamente al “079", la línea de atención del Gobierno de México, ahí podrás reportar el problema.

Por otro lado, miles de mexicanos temen que el mensaje de la alerta sísmica sea una estafa para robar sus datos personales; sin embargo, autoridades aseguraron que existen formas para identificar un fraude durante el simulacro:

