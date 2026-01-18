Estos son los nuevos cambios en grupos de WhatsApp para 2026
¡Atención, usuarios! WhatsApp, una de las redes sociales más importantes del mundo, arranca el año con nuevas actualizaciones para los grupos de la plataforma de mensajería , pero ¿cuáles son y cómo funcionan?
¿Cuáles son las nuevas funciones para los grupos de WhatsApp?
A través de su blog, la
plataforma de mensajería de Meta
anunció tres nuevas funciones para los grupos, con el objetivo de mejorar aún más la experiencia de los usuarios.
- Etiquetas de miembros: Ahora pueden utilizarse las menciones para que el grupo sepa cuál es el rol de cada integrante, además puedes personalizar cada grupo del que se forma parte.
- Stickers de texto: Esto servirá para que los mensajes destaquen. Lo único que debes hacer es escribir el texto en la búsqueda de stickers o también puedes añadir sticker recién creados a tus paquetes de stickers.
- Recordatorio de eventos: Al crear y enviar un evento a un chat grupal, puedes configurar recordatorios personalizados para los invitados. Esto con el objetivo de que todos recuerden asistir al evento que se está organizado o conectarse a la hora correcta.
update your people on what you’re doing with About 💭 share what you’re up to, a thought, or a mood and your friends can easily respond pic.twitter.com/s6OMDP79MU— WhatsApp (@WhatsApp) November 20, 2025
¿En qué dispositivos habrá nuevas funciones para WhatsApp?
Las nuevas actualizaciones de WhatsApp se suman a una serie de funciones que la plataforma de mensajería lanzó el año pasado, como el compartir archivos grandes de hasta 2GB, archivos multimedia HD, pantallas compartidas o chats de audio, pero ¿para qué celulares aplica?
Hasta el momento las funciones aplicarán para todos los dispositivos móviles Android y iOS. En caso de no contar con ellas, se recomienda ingresar a la tienda en línea y actualizar la aplicación.
"Creemos que WhatsApp ofrece la mayor experiencia de chat de grupo y nos comprometemos hacerla mejor", explicó la plataforma de mensajería de Meta a través de un comunicado en su página oficial.
¿Qué otras actualizaciones llegan a WhatsApp?
La plataforma de mensajería comienza el mes con tres nuevas actualizaciones, pero ¿cuáles son las funciones?
- Búsqueda de grupos: Facilitará la búsqueda de grupos cuando el usuario no recuerde el nombre de alguno de ellos.
- Nuevos stickers: La plataforma agrego nuevo paquetes de stickers para la temporada de noviembre 2025.
- Escanear documentos: Con esta función, los usuarios podrán escanear todo tipo de archivos entre ellos: tickets, boletos o documentos importantes.