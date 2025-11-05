Estas son las nuevas actualizaciones que llegan a WhatsApp

¡Atención, usuarios! WhatsApp, la plataforma de mensajería más utilizada del mundo, lanzó tres nuevas actualizaciones que buscan mejorar la experiencia e interacción de los usuarios dentro de la aplicación de Meta.

Las nuevas funciones esperan transformar la manera en la que se comunican las personas con sus amigos, compañeros de trabajo y familiares.

¿Cuáles son las nuevas funciones de WhatsApp?

La plataforma de mensajería comienza el mes con tres nuevas actualizaciones, pero ¿cuáles son las funciones?



Búsqueda de grupos : Facilitará la búsqueda de grupos cuando el usuario no recuerde el nombre de alguno de ellos.

: Facilitará la búsqueda de grupos cuando el usuario no recuerde el nombre de alguno de ellos. Nuevos stickers : La plataforma agrego nuevo paquetes de stickers para la temporada de noviembre 2025.

: La plataforma agrego nuevo paquetes de stickers para la temporada de noviembre 2025. Escanear documentos: Con esta función, los usuarios podrán escanear todo tipo de archivos entre ellos: tickets, boletos o documentos importantes.

Se espera que entre las últimas semanas del año, WhatsApp presente distintas funciones y actualizaciones para la plataforma. Las mencionadas, ya se encuentran disponibles para todos los usuarios del mundo.

¿Cómo escanear un documento en WhatsApp?

Para "Escanear documentos" en WhatsApp, lo único que necesitas es seguir estos pasos:



Dirígete al menú "+"; se ubica al lado del espacio para escribir mensajes

Selecciona la opción de "Documentos"

Al presionar la opción, presiona "Escanear documentos"

Una vez seleccionada la opción, debes seguir estos pasos para poder escanear el documento o papel que deseas:



Coloca el documento sobre una superficie plana.

Apunta la cámara hacía el documento; se activará un cuadro verde.

Toma la fotografía. En los dispositivos iOS se captura de forma automática.

Después de tomar la fotografía, oprime la opción de "Guardar" y listo, podrás enviar tu documento a quien tú quieras.

¿Cómo encontrar un grupo de WhatsApp con un solo movimiento?

Si no encuentras un grupo de WhatsApp entre tantas conversaciones, la plataforma de mensajería creó una función para buscarlos fácil y rápido, pero ¿cómo hacerlo? Esto sabemos.

