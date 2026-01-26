“Fábrica de Mexicanos” en Chiapas: Venden actas de nacimiento a migrantes por 4 mil dólares

En Tapachula, Chiapas, la nacionalidad mexicana se ha convertido en una mercancía. Una investigación ha revelado la existencia de un mercado negro de actas de nacimiento, donde migrantes —principalmente de origen cubano— pagan miles de dólares para pasar, en cuestión de un mes, de ser extranjeros indocumentados a “mexicanos” nacidos en el sur del país.

El costo de ser “mexicano": 70 mil pesos

Testimonios recabados exponen que el trámite ilegal no es barato. Un migrante cubano confesó que los precios oscilan drásticamente dependiendo de la urgencia y el contacto.

“Si se puede, pero ya quien tiene posibilidad de pagar... piden 15 mil, unos 20 mil y así me han ofrecido, pero por lo más eso sí, en 4 mil (dólares) ha salido...”, reveló el testigo. Al tipo de cambio actual, esto representa más de 70 mil pesos mexicanos por un documento que les permite tramitar el INE, pasaporte y transitar libremente hacia el norte o solicitar visas humanitarias.

Alerta Internacional: La Embajada en Houston

El fraude escaló a niveles diplomáticos. El pasado 22 de enero, la Embajada de México en Houston, Texas, emitió una alerta tras detectar una serie de documentos sospechosos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) identificó un patrón alarmante: actas de nacimiento en papel oficial y formatos completamente legales, pero que no cuentan con inscripción real de nacimiento ni certificado que las respalde en los libros oficiales. Son documentos auténticos con datos falsos.

La red de corrupción: Del INM a la COMAR

Para las organizaciones civiles, esto es solo la “punta del iceberg”. Luis García Villagrán, director de la ONG Pro Migrante en Tapachula, denunció que esta red de tráfico de documentos lleva años operando con la complicidad de funcionarios federales.

“Hicimos uso de las redes sociales para exhibir la corrupción. .. mucha gente, funcionarios que ahorita están en COMAR antes estaban en el Instituto Nacional de Migración y viceversa. Es una red de corrupción perfectamente establecida”, sentenció el activista.

Golpe al Registro Civil

Tras la denuncia de la Cancillería, la Fiscalía General de Chiapas intervino. El Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que tras una auditoría al órgano de control interno del Registro Civil, se detectaron anomalías en los sistemas informáticos.

“Se logró detectar anomalías... Tres personas de sexo masculino que laboraban allí en el registro civil estaban expidiendo actas de nacimiento”, informó el fiscal.

Sin embargo, la interrogante permanece: ¿Se investigará a los funcionarios federales que validan estas actas en los aeropuertos y retenes? Mientras tanto, la “fábrica de mexicanos” en la frontera sur sigue siendo una lucrativa puerta trasera para el flujo migratorio.