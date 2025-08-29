El fantasma de Noriega persigue a Maduro: ¿EU prepara una “Causa Justa” en Venezuela?

¿Van contra Maduro? En 1989, el mundo presenció la espectacular caída de Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá y acusado de narcotráfico. Estados Unidos lo señaló de traficar cocaína hacia su territorio y, tras años de tensión, lanzó la Operación “Causa Justa”, enviando más de 27 mil soldados para derrocarlo.

Noriega terminó rodeado por tropas estadounidenses, atrincherado en la Nunciatura Apostólica en Ciudad de Panamá, mientras afuera sonaban a todo volumen canciones de rock y heavy metal como parte de la presión psicológica; finalmente, fue capturado, sacado en pijama y extraditado a Miami, donde enfrentó la justicia.

¿Por qué comparan a Maduro con Noriega?

Hoy, más de tres décadas después, muchos analistas ven un inquietante paralelismo con la situación de Nicolás Maduro en Venezuela.

Estados Unidos acusa a Maduro de narcoterrorismo y de ser el líder del llamado Cártel de los Soles, además de utilizar al grupo criminal Tren de Aragua como instrumento de intimidación regional.

Las denuncias se han intensificado en los últimos años, colocando al régimen venezolano en el centro del debate internacional.

¿Se repite la historia? Noriega y Maduro



¿Hay una nueva “Causa Justa” en marcha?

Durante este mandato, Donald Trump ya ordenó destructores militares frente a las costas de Venezuela en el marco de operaciones antidrogas. Aunque oficialmente Washington ha negado planes de invasión, las tensiones recuerdan a los días previos a la caída de Noriega.

Expertos en política internacional consultados por medios como BBC y Reuters señalan que la narrativa contra Maduro “se parece mucho” a la utilizada contra el líder panameño en los años 80, aunque reconocen que Venezuela tiene un peso geopolítico mayor debido a sus alianzas con Rusia, Irán y China.

¿Podría Maduro terminar como Noriega?

La gran diferencia es que Maduro no se esconde en embajadas ni conventos, sino tras el aparato estatal y militar venezolano. Sin embargo, la historia recuerda que Noriega también creyó tener un control absoluto antes de ser derrocado en cuestión de semanas; ¿será Maduro el próximo Noriega de América Latina o logrará sostenerse pese a la presión internacional?