¿Es obligatorio registrar a los niños? Todo sobre el nuevo registro de celular en México

¡Atención, padres de familia! A partir del 9 de enero 2026, será obligatorio realizar el registro de todas las líneas celulares en México, una medida que busca actualizar el padrón de telefonía , pero ¿los niños también deben registrar su número?

Todas las líneas telefónicas móviles deberán estar asociadas a una persona física o moral.

¿Es obligatorio registrar a los niños en el padrón de celulares?

¡La respuesta es SÍ! Si los niños cuentan con un celular, será obligatorio registrar su línea telefónica; sin embargo, el número deberá vincularse a un adulto, ya sea madre, padre o tutor.

Es importante aclarar que lo que se debe registrar es la línea del teléfono, no a los menores como tal.

¿Qué documentos se necesitan para registrar el celular de los niños?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aclaro que para realizar el registro de celulares en México, es importante contar con algunos documentos clave para poder vincularse, pero ¿cuáles son?



Credencial de elector o pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Por su parte, las personas morales también deberán presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Es importante recalcar que una misma identificación podrá vincular hasta 10 líneas telefónicas, incluyendo números de menores de edad o adultos mayores, siempre y cuando el trámite sea realizado por el titular del documento.

¿Cómo registrar la línea telefónica en el padrón de celualres?

¡Toma nota! La vinculación de la línea telefónica al padrón de celulares puede realizarse de manera presencial, acudiendo a cualquier módulo de atención de la compañía con la que cuentes.

Por otro lado, el registro también puede realizarse en línea. Algunos usuarios podrían recibir un mensaje SMS con un enlace para iniciar la vinculación; recuerda revisar el link antes de abrirlo para evitar ser víctima de fraude cibernético.

Después de revisar que el enlace sea verídicos, debes seguir estos sencillos pasos:



Ingresa tus datos personales.

Carga tu identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)

Prueba de vida; una selfie que permita validar que eres la persona que aparece en los documentos.

Solo tienes tres intentos para completar el registro desde el enlace que recibiste. En caso de ni lograrlo, podrás realizarlo escaneando un código QR que será habilitado por tu compañía telefónica.

¿Qué pasa si no registro mi celular?

¿Habrá multas? Si no realizar el registro del celular antes del 9 de enero 2026, la línea telefónica será suspendida de manera temporal, por lo que no podrás realizar llamadas, recibir mensaje SMS, además de no contar con datos móviles.