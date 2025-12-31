Registro de celulares: Los documentos indispensables para no perder tu línea en 2026

¿Podrías perder tu número para siempre? Con base en lineamientos oficiales, a partir de enero de 2026 todas las compañías telefónicas en México iniciarán el registro obligatorio de celulares en un padrón nacional, con el fin de reducir delitos como fraude y extorsión.

Esta medida aplica para todos los que cuenten con una SIM activa, de acuerdo con los nuevos Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Pero, ¿cómo se realiza el trámite y qué documentos necesitas?

¿Cuándo inicia el registro de celulares?

El registro de líneas telefónicas inicia oficialmente el 9 de enero de 2026 . Aunque algunas compañías abrirán su sitio para iniciar la vinculación desde el 6 de enero.

Si tu línea fue activada antes de esta fecha, tendrás como fecha límite el 30 de junio de 2026 para completar el trámite. A partir del 1 de julio de 2026, cualquier línea que no esté registrada perderá el servicio, aunque seguirá permitiendo llamadas a números de emergencia.

En el caso de líneas de prepago, sí será posible hacer recargas antes de vincular el número, pero no podrás usar el saldo, promociones ni beneficios hasta completar el registro.

¡Vienen más cambios!

‼️📵A partir del 9 de enero será obligatorio registrar líneas celulares en todo el país y de no hacerlo antes de junio, tu línea quedará suspendida, pues la medida aplica para todos los números en México.📲



¿Hay límites de líneas, cobrarán, quién lo hace?… pic.twitter.com/ljpvsm5S2m — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 17, 2025

Documentos necesarios para vincular tu línea y no perder tu número

En caso de no presentar los documentos legibles, tu número no podrá ser utilizado:

Para personas mexicanas:



Credencial para votar (INE) vigente

Pasaporte vigente

CURP normal o Biométrica

Para personas extranjeras



Pasaporte vigente del país de origen

CURP temporal para extranjeros (en caso de contar con ella)

Personas morales (empresas)



RFC

Además, deberás proporcionar el nombre completo del titular de la línea (tal como aparece en tu identificación). Si los documentos no están vigentes, el registro puede ser rechazado.

¿Cómo vincular tu línea y cuántas líneas puedes registrar?

El proceso de vinculación podrá realizarse de manera presencial, acudiendo a cualquier módulo de atención de tu operadora. No obstante, el registro también estará disponible en línea , para que puedas completarlo sin salir de casa.

En algunos casos, recibirás un SMS con un enlace para iniciar el trámite. Ahí deberás ingresar tus datos personales, cargar tu identificación oficial y, si eliges la modalidad remota, realizar una prueba de vida (selfie) que permita validar que eres la persona que aparece en el documento.

Solo contarás con tres intentos para completar el registro desde el enlace recibido. Si no logras concluir el proceso, podrás intentarlo nuevamente escaneando el código QR que habilitará tu compañía telefónica.

Al finalizar, recibirás un mensaje de confirmación donde se te informará si la vinculación fue exitosa o si fue rechazada.

Una misma identificación podrá vincular hasta 10 líneas telefónicas, incluyendo números de menores de edad o adultos mayores, siempre y cuando el trámite sea realizado por el titular del documento.