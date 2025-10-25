¿Cómo vaciar la papelera de WhatsApp? Pasos para liberar espacio en tu celular

¿Siente que tu celular está más lento? Las conversaciones de WhatsApp almacenan una gran cantidad de contenido multimedia, el cual puede ocupar un gran espacio en la memoria de tu celular, por ello, te compartimos los pasos para eliminar las fotos y videos de la plataforma de mensajería de Meta.

Pasos para vaciar la papelera de WhatsApp en Android y iPhone

¡Toma nota! Aunque no existe como tal una “papelera” en WhatsApp, la aplicación permite a los usuarios eliminar contenido de todas las conversaciones que hay en la plataforma, pero ¿cómo puedo borrarlos? Estos pasos a seguir.



Ingresa a WhatsApp

Dirígete a “Almacenamiento y datos”

Selecciona “Administra el almacenamiento”

Ve a la sección de “Revisa y elimina elementos” o a la “Reenviados muchas veces”

Una vez dentro de alguna de estas dos secciones, puedes seleccionar los archivos y mensajes multimedia que tienes guardados en los distintos chats de la plataforma de mensajería, así como las copias de seguridad que se hayan realizado.

Eliminar archivos de un chat en específico en WhatsApp

Ingresa a la sección de chats.

Selecciona la conversación que deseas limpiar.

Pulsa el nombre del usuario en iPhone o la opción de más en Android.

Elije la opción de “vaciar chat”

Si deseas liberar más espacio en tu celular, puedes elegir la opción de “Eliminar archivos multimedia de la galería del dispositivo”.

Ahora, si quieres borrar todos los chats de la plataforma al mismo tiempo, lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos:



Ingresa a Ajustes > Chats > Historial de Chats

Selecciona “Vaciar todos los chats”

Presiona vaciar chats para completar el proceso

¿Qué archivos de WhatsApp ocupan más espacio en el celular?

Según expertos, existen algunos archivos que suelen ocupar gran espacio en WhatsApp, provocando que los celulares se hagan más lentos, pero ¿cuáles son los más comunes?

