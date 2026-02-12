Golpes, comida podrida y personal ebrio: Investigan maltratos en guardería de Paraguay

En Paraguay ocurre un escándalo que conmociona: el Ministerio Público investiga presuntos maltratos a niños y adolescentes bajo tutela en una guardería de la ciudad de Luque.

Las autoridades locales detuvieron a la dueña y a una trabajadora tras una denuncia grave. Exempleados aseguraron que en el lugar hay golpes, comida descompuesta y hasta consumo de alcohol durante el cuidado infantil.

Golpes, alcohol y comida descompuesta: El crudo relato de las extrabajadoras

Dos extrabajadoras presentaron la denuncia que desató la pesquisa. Ellas describieron golpes directos a los menores y la entrega de alimentos en aparente mal estado. Además, surgen indicios fuertes de que el personal consumía bebidas alcohólicas justo en los horarios de cuidado de los niños, de acuerdo con Laura Ramírez, fiscal que recibió la denuncia.

Las extrabajadoras observaron estas irregularidades desde 2022. Situaciones de maltrato las impulsaron a renunciar a la guardería, ya que no solo presenciaron abusos contra los niños, sino que ellas mismas sufrieron malos tratos en el lugar. Su testimonio detalló hechos graves que alertan sobre el riesgo para los tutelados.

Horror en Luque: Detienen a dueña de guardería por presunto maltrato infantil

La fiscalía y la Policía Nacional acudieron a la guardería para realizar un cateo, con el fin de recabar elementos para la investigación respectiva de los hechos.

Al llegar al lugar, las autoridades corroboraron la situación precaria de los menores de edad. Tras el allanamiento, las autoridades detuvieron a la dueña de la guardería y a una trabajadora.

