Se consienten partidos políticos, disminuyen monto de multas

La Comisión de reforma política electoral de la Cámara de Diputados aprobó reformas que disminuyen las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) imponga a los partidos políticos.

Estas pasarían de 50 a 25 por ciento del monto mensual de la ministración que recibe cada partido político.

Con 27 votos a favor, Morena, sus aliados y el PRI aprobaron reformas al artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y adhirieron el artículo 23 a la Ley General de Partidos Políticos..

11 diputados del PAN y PRD votaron en abstención.

La iniciativa fue propuesta por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, hace unos días y tuvo prioridad sobre otras que se presentaron con anticipación.

Para Morena y el PT la reforma es necesaria para evitar excesos del INE en la oposición de multas a los partidos.

El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para su discusión y votación en próxima sesión de la Cámara de Diputados.