La llegada de Meta AI a WhatsApp ha generado una serie de opiniones divididas entre los usuarios de la app de mensajería instantánea por excelencia.

Mientras algunos han celebrado sus nuevas funciones de Inteligencia Artificial, otros consideraron que invade su experiencia, por lo que de inmediato comenzaron a busca la forma de desactivarla o eliminarla; pero, ¿realmente es posible? En Fuerza Informativa Azteca te explicamos qué opciones tienes para controlar a Meta AI en WhatsApp.

🆕 here are the new things you can do with Meta AI on WhatsApp



👉 talk to Meta AI and it will talk back

👉 use photos to ask questions and get answers pic.twitter.com/M8iADeR44J — WhatsApp (@WhatsApp) September 27, 2024

¿Cómo desactivar Meta AI de WhatsApp?

Actualmente, Meta no ofrece un botón único para “apagar” por completo la función, pero sí es posible limitar su uso y para hacerlo, deberás seguir lo siguiente.

Oculta el acceso directo: en la barra de chats aparece un ícono con forma de círculo azul para abrir Meta AI, ´por lo que deberás mantenerlo pulsado y selecciona “Ocultar”.

Evita interactuar con el asistente: si no abres la ventana de Meta AI, no se activa de manera automática

Controla tu notificaciones: Ve a ajustes, deshabilita alertas vinculadas con la herramienta de IA

Con estas acciones, Meta AI quedará prácticamente invisible en tu aplicación, pero no eliminada por completo.

¿Se puede eliminar por completo? Pasos para desactivar Meta AI de WhatsApp

¿Cómo elimino por completo Meta AI de WhatsApp?

La respuesta corta es: no se puede eliminar por completo, conforme a Meta, la Inteligencia Artificial forma parte integral de la nueva versión de WhatsApp y está integrada en sus servidores. Lo único que puedes hacer es:

Desactivar accesos visibles: usar versiones anteriores de la app (aunque no se recomienda por razones de seguridad). Esperar a que Meta habilite más controles de privacidad, algo que ya han prometido en futuros ajustes En pocas palabras, Meta AI no puede desinstalarse, pero sí minimizarse.

¿Cómo funciona Meta AI de WhatsApp?

La función de Meta AI opera como un asistente conversacional dentro de WhatsApp, y se encuentra diseñado para:

Responder preguntas rápidas.

Generar textos, resúmenes o ideas

Crear imágenes mediante Inteligencia Artificial.

Ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en el contexto del chat.

De acuerdo con Meta, la información se procesa en servidores externos y no se comparte con tus contactos. Aun así, expertos en ciberseguridad recomiendan revisar los permisos y ser cautelosos con la información sensible que se comparte con la IA.

WhatsApp continúa hacia una integración cada vez mayor con la Inteligencia Artificial. La gran pregunta es: ¿estás dispuesto a adaptarte a esta nueva era de chats inteligentes o prefieres una experiencia más tradicional?

