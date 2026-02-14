¡Caos en el aire! VIDEO: Pelea en avión de Turquía a Manchester aterriza de emergencia en Bélgica

¡Pelea en avión! Un vuelo comercial que cubría la ruta de Turquía a Reino Unido vivió momentos de alta tensión luego de que dos pasajeros se enfrentaran a golpes dentro de la cabina, lo que obligó al piloto a desviar la aeronave y realizar un aterrizaje de emergencia en Bélgica.

La pelea a bordo del avión de la aerolínea Jet2, que tenía como destino final la ciudad de Manchester. De acuerdo con reportes de la propia compañía, la situación se salió de control tras una discusión que escaló rápidamente a la violencia física.

¿Qué provocó la pelea dentro del avión de Jet2?

Conforme a testimonios de pasajeros y versiones preliminares difundidas por medios británicos, uno de los involucrados presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y habría lanzado comentarios racistas contra otras personas a bordo. Esto detonó una confrontación directa que terminó en golpes en pleno vuelo.

Ante el riesgo para la seguridad de los pasajeros y la tripulación, el capitán decidió activar los protocolos de emergencia y cambiar el rumbo de la aeronave para aterrizar en Bruselas.

Aterrizaje de emergencia y detención policial en Bélgica

Después del aterrizaje, elementos de la policía de Bélgica abordaron el avión y detuvieron a los dos pasajeros involucrados en la pelea, quienes fueron retirados de la aeronave sin que se reportaran heridos de gravedad.

El resto de los pasajeros permaneció a bordo mientras se realizaban las diligencias correspondientes, lo que provocó retrasos significativos en el itinerario original del vuelo.

Pelea en el aire: Jet2 toma medidas ejemplares

A través de un comunicado oficial, la aerolínea Jet2 confirmó el incidente y anunció que ambos pasajeros fueron vetados de por vida para volar con la aerolínea: “Tenemos tolerancia cero ante comportamientos violentos, abusivos o discriminatorios. La seguridad y el bienestar de nuestros clientes y tripulación es nuestra prioridad absoluta”, señaló la compañía.

Violencia y alcohol: un problema recurrente en vuelos

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del consumo de alcohol y la violencia a bordo de aeronaves, un fenómeno que, según autoridades de aviación civil europeas, ha ido en aumento en los últimos años; ¿deberían endurecerse las sanciones contra pasajeros conflictivos para evitar que estos incidentes se repitan?