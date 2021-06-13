VIDEO: Por amenaza de pasajero, avión realiza aterrizaje de emergencia

Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en el que un pasajero amenazó con derribar el avión, por lo que tuvo que hacer una desviación para realizar un aterrizaje de emergencia en Estados Unidos.

El avión cubría la ruta de Los Ángeles a Atlanta cuando tuvo que ser desviado para realizar el aterrizaje de emergencia, luego de que un pasajero atacó a dos tripulantes del vuelo y realizó la amenaza de derribar el avión, informaron autoridades de Estados Unidos.

El incidente en el avión ocurrió el pasado viernes durante uno de los momentos en el que los estadounidenses han utilizado más las vías aéreas desde que comenzó la pandemia de Covid-19, por lo que también se han registrado casos de incidentes de “pasajeros indisciplinados” por el uso del cubrebocas.

DESQUICIADO PROVOCA TERROR EN UN AVIÓN EN PLENO VUELO EN EU

En redes sociales circula este video donde un hombre intentó abrir la puerta de un avión en pleno vuelo de Los Ángeles a Atlanta, tras un forcejeo logran controlarlo y aterrizar de emergencia en Oklahoma. pic.twitter.com/3jPVraulRc — visionmty (@visionmty1) June 12, 2021

Sujeto es sometido por los pasajeros del avión

En las imágenes que circulan en las redes sociales se observa el momento en el que algunos pasajeros del avión forcejean y tratan de detener al sujeto que realizó las amenazas, quien utiliza una playera color naranja.

En la grabación, el sujeto aparece recostado en el suelo cuando al menos cinco pasajeros lo someten. También hay otras personas alrededor que graban los hechos con un teléfono celular.

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En otras escenas se observa que el hombre de playera naranja está cerca de una de las puertas del avión, mientras forcejea con algunos pasajeros y tripulantes del avión.

El avión se dirigía desde la costa oeste a Atlanta, pero fue desviado a Oklahoma para realizar el aterrizaje de emergencia. Ahí, la policía local detuvo al sospechoso, que fue identificado como un empleado de la aerolínea Delta, pero no estaba en servicio en ese momento, de acuerdo con medios locales.

Tras quejarse de dolores en el pecho y mostrar signos de presuntos problemas mentales, el hombre fue hospitalizado. El incidente no dejó personas lesionadas.

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