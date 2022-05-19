Chofer de aplicación baja a pasajera por comentarios racistas

En redes sociales se volvió viral un video en el que un chofer de app bajó a la pasajera que lo abordó por hacer una serie de comentarios racistas, lo que causó la molestia del conductor. El hecho ocurrió en Pensilvania, Estados Unidos.

En el video, se ve el momento en que la mujer subió al vehículo y lo primero que hizo fue comprobar que el chofer era un hombre blanco.

Chofer baja a pasajera por racista

“Eres un hombre blanco”, dijo la pasajera al abordar el auto. Las palabras llamaron la atención del chofer, “¿Perdón?, respondió el hombre.

La mujer continuó: “Eres normal, eres un hombre blanco, hablas inglés”, dijo mientras palmeó la espalda del conductor, y él bajó el volumen del radio sorprendido por los comentarios racistas de la usuaria.

El chofer le pregunta sobre qué pasaría si en su lugar no hubiera una persona blanca, y en seguida le pide que se baje del auto debido a sus comentarios racistas.

“Si alguien en este asiento no fuera blanco, ¿qué diferencia habría” “Te puedes bajar del auto”, prosiguió. La pasajera incrédula se niega a bajarse en un principio.

This man wants everyone to know, we should certainly help him.

This Lyft driver kicks out a local bar owner for being racist, they react by being even more racist. pic.twitter.com/ZPrGtF4Her — 🥀_Imposter_🕸️ (@Imposter_Edits) May 14, 2022

En ese momento, el hombre que acompañaba a la mujer insultó al chofer y amenazó con golpearlo en la cara, pero el chofer le advierte que todo era grabado por la cámara del vehículo: “¿Me estás amenazando? Te recuerdo que todo esto está en video”.

La pasajera baja del auto y su acompañante vuelve a insultar al conductor: “eres un maldito imbécil”, al mismo tiempo que azota la puerta del carro.

En redes sociales aplaudieron la respuesta del conductor al no permitir que la mujer hiciera más comentarios racistas. Algunos usuarios añadieron que su actuar ayuda a erradicar el racismo en Estados Unidos, que pasa por un momento dificil tras un tiroteo en un barrio donde viven principalemte personas afroamericanas y que dejó 10 muertos, a causa del supremacismo blanco.