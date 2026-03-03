Lo que parecía una escena de cualquier caricatura ya es una realidad. La empresa GlocalMe presenta su nuevo PetPhone, un collar inteligente que permite interacción de voz bidireccional, además de monitoreo de mascotas en tiempo real.

El dispositivo fue demostrado este 3 de marzo durante el Mobile World Congress, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.

¿Cómo funciona el PetPhone?

El PetPhone es un “smartphone para mascotas” integrado en un collar. Según la compañía, el dispositivo detecta comportamientos como ladridos excesivos, agitación o movimientos bruscos, además de que puede enviar alertas automáticas al propietario.

Por si esto no fuera suficiente, incorpora micrófono, altavoz y cámara, lo que permite hablar con la mascota a distancia e incluso visualizar su entorno. Durante la demostración en vivo, el CEO Chaohui Chen simuló que una mascota saltaba tres veces para activar una llamada automática.

“Hola, ¿puedes escucharme, mi querido gato?”, dijo Chen durante la prueba, mostrando cómo el sistema aceptaba la llamada de manera automática.

PetPhone: ¿Incluye rastreo y monitoreo de salud?

De acuerdo con GlocalMe, el dispositivo integra GPS multicapa, conexión Wi-Fi y tecnología Bluetooth, lo que permite localizar a la mascota en tiempo real. También incorpora funciones de seguimiento de actividad física y monitoreo básico de salud, pensadas para dueños que desean mayor control sobre el bienestar de sus animales.

Estas características buscan atender a un mercado creciente de propietarios preocupados por la seguridad y la salud de sus mascotas, especialmente en entornos urbanos.

PetPhone: ¿es el futuro del cuidado de mascotas?

El mercado global de tecnología para mascotas ha crecido en los últimos años, impulsado por dispositivos inteligentes como cámaras, comederos automáticos y collares con geolocalización. El PetPhone apuesta por llevar esa tendencia un paso más allá: convertir la comunicación humano-animal en una experiencia más directa.

Aunque aún no se han detallado precios ni fechas de lanzamiento global, el anuncio ha generado interés entre amantes de los animales y expertos en innovación tecnológica.

La pregunta ahora es clara: ¿estamos ante una revolución en el vínculo con nuestras mascotas o frente a un nuevo lujo tecnológico?