Hombre muere tras ataque de abejas en la calle en Tlaltizapán, Morelos
Un hombre murió tras un ataque de abejas en Tlaltizapán, Morelos. Autoridades llaman a extremar precauciones ante otros casos recientes en el país.
¿El ajolote contra el cáncer? Hacen sorprendente investigación en Alemania
El ajolote es famoso por su habilidad para regenerar partes de su cuerpo como extremidades, órganos y hasta su médula espinal; ¿esperanza contra el cáncer?
¿Se robaron un cocodrilo de un zoológico en Veracruz?
Un cocodrilo de 150 kilos supuestamente fue robado del zoológico “Miguel Ángel de Quevedo” en Veracruz; vecinos relatan escapes previos de animales.
Impactante VIDEO: tiburón parte en dos tabla de surf en playa de Australia
El ataque del tiburón en Australia, no dejó personas lesionadas; el bañista mostró su tabla de surf partida en dos, resultado de lo sucedido
¿Misterio de la naturaleza? Descubren crías de tortuga unidas en sitio protegido de Turquía
Casos de gemelos unidos han sido documentados en otras especies de tortuga, pero el de crías de tortuga unidas es excepcional, dicen los expertos.
Adiós a “Lucho”: la muerte del cocodrilo que indigna a Oaxaca
La Profepa presentó una denuncia penal por la muerte del cocodrilo “Lucho” y busca responsables. El caso ha causado indignación en Oaxaca.
Enjambre de abejas africanizadas deja un muerto en Tecomán, Colima
Un grupo de trabajadores fue atacado por un enjambre de abejas africanizadas mientras descansaban bajo un árbol en Tecomán, Colima.
