Ciberdelincuentes ahora usan IA: Cómo elevar la protección de tus datos personales en internet

Entrar a internet ya no es tan simple como antes. Durante años, detectar un fraude digital era relativamente fácil: correos mal escritos, mensajes raros o páginas sospechosas eran señales claras de alerta. Pero eso cambió por completo.

En 2026, los ciberdelincuentes utilizan inteligencia artificial para crear mensajes, llamadas y videos cada vez más convincentes. Ahora, una estafa puede parecer un correo real del banco, un mensaje de tu jefe o incluso una llamada donde mencionan correctamente tus datos personales.

Los números reflejan el tamaño del problema. Solo en Italia, durante 2025 se registraron más de 51 mil casos de ciberdelincuencia, incluyendo miles de fraudes financieros con pérdidas millonarias. Además, expertos reportaron un aumento del 75% en ataques de phishing e ingeniería social.

Hoy, proteger la información personal ya no es algo exclusivo para expertos en tecnología: se convirtió en una necesidad diaria.

¿Qué datos buscan los ciberdelincuentes?

Los delincuentes digitales no solo buscan contraseñas. También intentan obtener:

Nombre completo

Dirección

Correos electrónicos

Ubicación GPS

Hábitos de compra

Datos bancarios

Contactos telefónicos

Información de redes sociales

Con toda esa información pueden crear fraudes personalizados extremadamente difíciles de detectar.

Especialistas advierten que el fraude impulsado por inteligencia artificial crecerá más de 1,200% y que los correos falsos generados con IA tienen hasta cuatro veces más probabilidades de engañar a las personas.

Today the FBI released a #PSA warning the public about Kali365—an emerging Phishing-as-a-Service (PhaaS) platform. Kali365, first seen in April 2026, enables cyber threat actors to obtain Microsoft 365 access tokens and bypass multi-factor authentication (MFA) protocols without… pic.twitter.com/AalckpLVHG — FBI Cyber Division (@FBICyberDiv) May 21, 2026

Las contraseñas tradicionales ya no son suficientes

Uno de los errores más comunes sigue siendo usar la misma contraseña en varias cuentas. La recomendación principal es utilizar una clave distinta para cada servicio y apoyarse en gestores de contraseñas como 1Password, Bitwarden o LastPass.

También se recomienda abandonar las típicas combinaciones como “P@ssw0rd2026”. En su lugar, expertos sugieren frases largas y aleatorias que sean más difíciles de descifrar.

¿Qué son las Passkeys y por qué podrían acabar con las contraseñas?

La gran revolución digital de 2026 son las llamadas Passkeys. Se trata de credenciales vinculadas directamente al dispositivo mediante huella digital, reconocimiento facial o PIN. Empresas como Google, Apple, Microsoft y PayPal ya las utilizan.

La ventaja es enorme, las Passkeys prácticamente eliminan el riesgo de phishing porque no existe una contraseña que pueda ser robada o interceptada.

Cada vez que una plataforma ofrezca esta opción, especialistas recomiendan activarla.

La autenticación multifactor sigue siendo clave

Aunque las Passkeys avanzan rápidamente, la autenticación multifactor (MFA) continúa siendo una de las herramientas más efectivas contra ataques digitales.

Activar MFA puede bloquear cerca del 99% de los intentos automatizados de robo de cuentas. La recomendación es utilizar aplicaciones como Google Authenticator o Microsoft Authenticator en lugar de recibir códigos por SMS, ya que estos pueden ser vulnerables a ataques conocidos como SIM swapping.

El phishing es una técnica para robar tu información personal o instalar malware, en la que delincuentes se hacen pasar por personas o instituciones confiables como bancos, tiendas o incluso familiares. Protégete de engaños.#Confia #GuanajuatoenPaz pic.twitter.com/YBgFnoTyAh — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) May 20, 2026

VPN, navegadores y rastreadores: cómo navegar más seguro

Las VPN ayudan a proteger la conexión, especialmente cuando se usan redes Wi-Fi públicas como las de cafeterías o aeropuertos. Servicios como NordVPN, ExpressVPN y Proton VPN son algunas de las opciones más conocidas.

Sin embargo, especialistas aclaran que una VPN no vuelve invisible a nadie en internet y tampoco evita virus o estafas. Además, recomiendan usar navegadores con mejores herramientas de privacidad como Firefox o Brave, además de instalar extensiones como uBlock Origin para bloquear rastreadores y anuncios maliciosos.

Smartphones y dispositivos inteligentes: el punto más vulnerable

El celular se convirtió en el dispositivo más sensible de la vida cotidiana. Ahí están cuentas bancarias, fotos, redes sociales, correos y hasta información médica.

Por eso, expertos recomiendan:



Usar desbloqueo biométrico y PIN seguro

Descargar apps solo desde tiendas oficiales

Revisar permisos de aplicaciones

Desactivar accesos innecesarios al micrófono, cámara y ubicación

Evitar aplicaciones modificadas o descargadas fuera de tiendas oficiales

También alertan sobre los riesgos en hogares inteligentes, donde cámaras, asistentes virtuales y otros dispositivos conectados pueden convertirse en puertas de entrada para ataques digitales.

Cinco pasos básicos para proteger tus datos en internet

Si quieres empezar hoy mismo a mejorar tu seguridad digital, especialistas recomiendan:



Instalar un gestor de contraseñas

Activar autenticación multifactor

Usar Passkeys cuando estén disponibles

Mantener actualizados todos los dispositivos

Revisar permisos de aplicaciones y accesos innecesarios

En un entorno donde los fraudes digitales son cada vez más sofisticados, pequeños cambios pueden marcar una enorme diferencia.