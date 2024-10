Cuidado con los fraudes digitales: ¿Has recibido mensajes SMS o por WhatsApp? Así es el phishing

¿Alguna vez ha recibido un mensaje diciendo “paquete retenido” o que debe “completar datos en esta dirección”? Esta táctica es una forma común de fraude conocida como phishing, que se realiza a través de mensajes SMS o WhatsApp . Los delincuentes aprovechan la urgencia y la aparente seriedad del mensaje para engañar a las víctimas y obtener información personal.

Jesús Chávez, director de análisis y estadísticas de la Condusef, explica el riesgo: “Entro a esa liga. Sí, sí es de un comercio, a lo mejor me redirecciona a una página apócrifa y en esa página me van a robar información”. De esta manera, el usuario, sin saberlo, comparte datos sensibles que los estafadores pueden usar para cometer fraudes.

Fraudes digitales han aumentado

La Policía Cibernética recibe cerca de trescientos reportes diarios de fraudes digitales, de los cuales el 60% corresponden a diversas modalidades de engaño. Según Marisol Sánchez, oficial de la Policía Cibernética, las modalidades más frecuentes incluyen páginas falsas, robo de identidad y pantallas emergentes diseñadas con técnicas de ingeniería social, que atraen a las víctimas con promesas tentadoras.

El caso de Mariane: fraude por WhatsApp

Un caso reciente es el de Mariane Johnson, quien fue víctima de phishing. Recibió un link por WhatsApp que parecía ser de una aerolínea, ofreciendo boletos a buen precio de Guadalajara a Oaxaca. Aunque dudó un poco al ver las opciones de pago, transferencia o depósito en tiendas de conveniencia, finalmente decidió hacerlo. “Hablo por teléfono primero y no me contestan. Me meto al link y ya no aparece nada. Entonces, ahí es donde me doy cuenta de que acabo de perder dinero”, relata.

Códigos QR también se han vuelto peligrosos

El fraude no se limita a links sospechosos. Los códigos QR también se han vuelto un medio utilizado por los estafadores para obtener información personal. Marisol Sánchez advierte sobre la importancia de verificar la autenticidad de los códigos antes de escanearlos, pues podrían redirigir a sitios falsos.

De acuerdo con la Condusef, entre enero y julio de 2024 se registraron alrededor de 5 mil reportes de compras no reconocidas realizadas por Internet, un 30% más que en el mismo periodo de 2023. Jesús Chávez señala que tanto los links como los códigos QR son herramientas utilizadas por los estafadores para obtener la información necesaria para cometer fraudes.

Para protegerse, la Condusef recomienda no abrir mensajes sospechosos ni escanear códigos QR sin antes verificar su autenticidad. Es así que la prevención es clave ante un entorno digital cada vez más complejo y lleno de riesgos.