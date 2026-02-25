¿Tu auto califica para placas antiguas en CDMX? Años, costo y requisitos 2026

Los dueños de automóviles en la Ciudad de México (CDMX) pueden obtener placas antiguas toda vez que su vehículo tenga cierta antigüedad y cumpla con los requisitos que se piden para el trámite de las mismas.

Conoce aquí cómo llevar a cabo el proceso del alta de placas para un vehículo antiguo. ¿Qué requisitos pide la CDMX y cómo iniciar el trámite? Te contamos lo que necesitas saber para saber si tu vehículo puede tener placas históricas.

¿Cuánto cuestan las placas antiguas para vehículo en CDMX?

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México establece que el costo del trámite de las placas para vehículos antiguos es de $972 pesos.

Una vez que se te haya notificado sobre la validación de tus documentos, acude a alguna de las siguientes Oficinas de Administración Tributaria:



Acoxpa

San Antonio

San Borja

Cien Metros

Centro Médico

Coruña

Para la “Generación de Línea de Captura para el pago de tenencia y derechos de alta de auto antiguo”, la cual tomará como referente el número de serie del vehículo (NIV), de igual manera deberás presentar identificación oficial, vigente; factura origen y dictamen técnico de auto antiguo.

Recuerda que, aunado a una serie de documentos, debes contar con el dictamen vigente emitido por el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

¿Cómo puedo obtener placas antiguas en CDMX para mi vehículo?

El CIITEC expide el dictamen de las condiciones físico-mecánicas que acreditan la originalidad de un vehículo clasificado como “auto antiguo”, requisito solicitado por la Secretaría de Movilidad para tramitar las placas correspondientes.

Requisitos para realizar el trámite del alta de placas de vehículo antiguo:



Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México.

Dictamen vigente emitido por el CIITEC.

Comprobante de propiedad.

Constancia de baja o certificado.

El vehículo deberá estar inscrito en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Se validará que no se tenga adeudos de tenencia.

Para más información, puedes consultar el sitio https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/vehiculos-particulares/vehiculo-antiguo

Antes de iniciar tu trámite, considera:

Dictamen técnico de auto antiguo, vigente, emitido por el Instituto Politécnico Nacional, el cual se tramita en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del Instituto Politécnico Nacional en original.

Documentación completa: reunir la documentación señalada a continuación y enviar en formato .pdf al siguiente correo electrónico: autoantiguo@cdmx.gob.mx para su validación.

Recibirás una notificación en tu correo electrónico confirmando la recepción de tu solicitud, y posteriormente la validación de los documentos presentados, o las observaciones en caso de detectar alguna inconsistencia para que sea solventada.

Cita: Con tu dictamen y la validación de documentos, se programará la cita.

Deberás acudir a tu cita puntual, con documentación original completa. Para personas morales, se deberá presentar toda la documentación en original:

Identificación oficial de la persona representante legal (vigente y con fotografía), comprobante de domicilio de la empresa, Acta Constitutiva original (o copia certificada ante notario público), RFC de la empresa, poder notarial en donde se otorga el poder para ejercer actos administrativos.

LISTA COMPLETA DE LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR PLACAS ANTIGUAS EN CDMX

¿Cuántos años debe tener un carro para placas antiguas en CDMX?

Los criterios del CIITEC establecen que la unidad a presentar debe haber cumplido mínimo 30 años de antigüedad.

El vehículo debe ser presentado ante el CIITEC, en perfectas condiciones, tanto físicas como mecánicas y limpias. (interior, exterior y motor).

