CDMX lanza placas vehiculares conmemorativas del Mundial 2026: esto es lo que te costara obtenerlas

La Ciudad de México (CDMX) presentó tres nuevas placas vehiculares edición especial para celebrar que México será coanfitrión del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá.

A continuación te contamos el costo oficial, desde cuándo estará disponible, requisitos para tramitarla, ya sea para autos nuevos o para quienes quieren sustituir sus placas actuales.

¿Cuándo salen las placas conmemorativas del Mundial 2026 en CDMX?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el trámite iniciará en enero de 2026, completamente en línea, y las placas comenzarán a entregarse a partir de febrero en módulos especiales.

La capital emitirá 60 mil placas conmemorativas, por lo que se trata de una edición limitada dirigida únicamente a automóviles particulares. No aplica para motocicletas.

✨🚗 ¡La emoción del #Mundial2026 también llega a tu auto!



🙌🏻✨ La #CapitalDeLaTransformación presenta la Placa Vehicular Conmemorativa del #Mundial2026, una edición limitada de 60 mil piezas que podrás tramitar en línea a partir de enero y recoger desde febrero en módulos… pic.twitter.com/4LqJa4E9om — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 11, 2025

¿Cuánto costará la placa conmemorativa del Mundial 2026?

El precio oficial será de mil 500 pesos, y ya incluye el proceso de baja de la placa anterior. Pero ¿es obligatoria? La respuesta es no. La adquisición será totalmente opcional.

En caso de que estés interesado, la placa podrá solicitarse en dos casos:



Automovilistas que harán su trámite de emplacado

Automovilistas que ya tienen placas y desean sustituirlas por la edición conmemorativa.

Las autoridades capitalinas aclararon que tampoco se cobrará la alta o la baja de placa para quienes elijan mantener la lámina normal.

La edición conmemorativa incluye un diseño alusivo al Mundial 2026 y estará disponible en tres colores: amarillo, blanco y negro. También incorpora la imagen del ajolote, especie endémica de Xochimilco y uno de los símbolos más reconocibles de la CDMX.

Presentamos la Placa Vehicular Conmemorativa del #Mundial2026. No es un reemplacamiento, es una forma de celebrar que México será sede por tercera vez de esta fiesta deportiva y que nuestra #CapitalDeLaTransformación será protagonista.



El trámite será sencillo, se podrá… pic.twitter.com/Myw5DgL1xh — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 10, 2025

Requisitos para tramitar la placa conmemorativa en CDMX

Para cualquier trámite de emplacado, ya sea lámina común o la conmemorativa, es necesario reunir:



INE vigente

Factura del vehículo

Comprobante de domicilio

CURP

Estar al corriente en obligaciones fiscales y adeudos vehiculares

El trámite aplica para autos nuevos, seminuevos o provenientes de otros estados del país.

Paso a paso para obtener la nueva placa del Mundial 2026