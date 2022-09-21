Diputados del PRI impulsan en la Cámara de Diputados una reforma para prohibir las corridas de toros en escenarios públicos o privados en todo el país.

La iniciativa se presentará en la sesión de este jueves y plantean reformar el párrafo tercero del artículo 87 Bis 2, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Dicen que se trata de una iniciativa ciudadana que hacen suya los diputados del PRI, Melissa Vargas Camacho, Rubén Moreira e Hiram Hernández Zetina.

En conferencia de prensa, la legisladora priista Melissa Vargas Camacho, señaló que con la propuesta se busca establecer la prohibición de inducir, provocar o autorizar la organización de las corridas de toros, novillos, erales, becerros y vaquillas, así como cualquier tipo de espectáculo público o privado que implique daño o tortura de alguna especie animal en cualquier tipo de recinto.

Corridas cosideradas como "tradiciones crueles".

“Esta es la iniciativa de protección animal más importante, quizá porque busca romper con un acto de violencia animal que ha sido disfrazado como tradición, cultura e historia en muchos países, y que además ha sido financiada por grandes grupos de poder económico y político”, apuntó.

En su oportunidad, Antonio Franyut, presidente de la organización de Protección Animal Héroes, expuso que en un país en donde se busca la paz, no se pueden permitir tradiciones crueles. “Si queremos tener un México sin violencia tenemos que tener un México sin Tauromaquia”, reflexionó.