¿De qué trató la mañanera de este jueves 9 de mayo? Resumen minuto a minuto

Sigue el resumen minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este jueves 9 de mayo de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué trató la mañanera de este jueves 9 de mayo de 2024?

AMLO responde a Cuauhtémoc Cárdenas

El presidente López Obrador respondió a Cuauhtémoc Cárdenas, quien dijo que durante su gobierno no se ha generado crecimiento, aunque se mantiene estabilidad económica: “Que respeto mucho al ingeniero, lo considero precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo y todo lo que dice lo respeto. Y siempre han querido nuestros adversarios que nos peleemos y no, no, él contribuyó muchísimo a este movimiento”.

AMLO habla de los apagones en tres estados

El presidente López Obrador confirmó que ayer se registraron apagones de menos de una hora en tres estados, debido al incremento en las temperaturas: “Fue media hora porque se está controlando y si se afectó más, pero ayer ya estábamos incluso de librarla sin problema y hubo también más aumento de temperatura y más demanda. Más de mil megaswat, ayer mil más y lo que estamos haciendo con el Cenace es evitar que sigan los apagones”.

AMLO confirma fallecimiento de joven en CCH Naucalpan

López Obrador confirmó el fallecimiento de un joven en el enfrentamiento de ayer afuera del CCH Naucalpan durante la tarde del pasado 8 de mayo.