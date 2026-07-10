¿Por qué las chinches son casi imposibles de matar? Este es el origen biológico de la plaga y cómo evitarla

Una investigación genómica publicada en Biology Letters reveló que las chinches de cama, conocidas científicamente como Cimex lectularius, se convirtieron en una plaga mundial al abandonar a los murciélagos para adaptarse a la sangre humana, en un salto evolutivo que aceleró su expansión hace aproximadamente 13 mil años, coincidiendo con la creación de las primeras ciudades y propagándose por todo el globo terráqueo a través de la migración humana.

14 de abril I Día Mundial de la Enfermedad de #Chagas 🩺



¿Sabías que la enfermedad de chagas puede llegar a tu hogar a través de un insecto comúnmente conocido en nuestro país como chinche besucona?



Las chinches besuconas son responsables de transmitir esta enfermedad que… pic.twitter.com/PZO5bpRVRu — SALUD México (@SSalud_mx) April 14, 2025

¿Por qué las chinches son tan resistentes?

Según la investigación, el linaje de las chinches humanas desarrolló mutaciones genéticas rápidas a lo largo de las décadas, lo que les otorgó un "súper poder" de resistencia contra los insecticidas modernos como el DDT —un insecticida organoclorado prohibido por su alta toxicidad ambiental y bioacumulación—, explicando así su resurgimiento masivo a nivel global en los últimos años.

De hecho, existe un linaje "primo" de chinches que se quedó viviendo en las cuevas de Europa y Medio Oriente, alimentándose de murciélagos, que, a diferencia de las humanas, estas chinches no desarrollaron resistencia a los químicos y su población está disminuyendo desde la Edad de Hielo.

¿A quiénes afectan?

Este tipo de plaga afecta a cualquier persona en entornos urbanos y cerrados, tales como hogares, escuelas, oficinas y transporte público que está expuesta a su dispersión. Actualmente, está estrechamente vinculada a la globalización y al aumento de los viajes nacionales e internacionales.

¿Qué hacer para prevenir una plaga de chinches en casa?

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) reveló recomendaciones clave ante su propagación, ya que se han vuelto altamente resistentes, por lo que aplicar remedios caseros o químicos comerciales de baja calidad suele solo empeorar el problema. Así que lo ideal, según las autoridades sanitarias, es:



Lavar las sábanas y ropa a altas temperaturas

Sellar grietas y no recoger muebles de la calle

En caso de infestación, evitar insecticidas de dudosa procedencia

Recuerda que, las chiches comunes no representan un riesgo de transmisión de enfermedades para los humanos, aunque sus picaduras sí causan reacciones alérgicas.