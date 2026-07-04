Experto revela el motivo de por qué los microsismos duran más de lo normal en CDMX

El 10 de mayo del 2023, la zona poniente de la Ciudad de México (CDMX) registró dos microsismos de magnitudes 2.8 y 3.2 grados a la Escala de Richter, separados por únicamente tres segundos de diferencia y generados a partir de una ruptura en la Falla Barranca del Muerto. Ahora, el investigador y divulgador independiente César Cabrera —de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT)— reveló el motivo científico detrás.

Según el geólogo, este fenómeno se produce por "transferencia de estrés", un proceso en el que el primer temblor sobrecarga de manera instantánea la sección adyacente de la falla —que se refiere a las masas rocosas a los lados del plano de fractura— y detona el segundo sismo en cadena. Por ello la percepción ciudadana fue de que el sismo tuvo una mayor duración de lo que "estamos acostumbrados".

'Dobletes' en la microsismicidad de la CDMX



En mayo del 2023 ocurrieron dos microsismos separados por solo 3 segundos de diferencia y por 0.74 km de distancia epicentral. Fueron percibidos ampliamente al poniente de la CDMX como un solo evento.



• 10/05/2023 22:20:16 M2.8

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Sin embargo, vale la pena recalcar que, debido a la ocurrencia casi simultánea, las ondas de ambos eventos se superpusieron, haciendo que los vecinos de la zona Poniente de la CDMX percibieran un único sismo de mucha mayor duración y de alta frecuencia.

¿Qué consecuencias trajo el microsismo de mayo evento a la CDMX?

Este fenómeno sí afecto el subsuelo de la capital, generando un "efecto dominó" o un impacto en cadena, pues, la alteración del equilibrio local generada por este "doblete" funcionó como el evento precursor directo de las secuencias sísmicas registradas entre finales del 2023 y principios del 2024, revelaron los expertos del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asimismo, a raíz de este "enjambre sísmico" posterior, los investigadores de la Máxima Casa de Estudios confirmaron la existencia de la falla de "Plateros-Mixcoac", la cual provocó deformaciones permanentes en el suelo y una grieta superficial de más de un kilómetro. Es así que, tanto la Falla de Mixcoac-Plateros como la de Barranca del Muerto, causan los microsismos de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez.

Cabe destacar que, según el doctor Leonardo Ramírez Guzmán, uno de los investigadores involucrados en el estudio, explicó que la Falla de Mixcoac-Plateros se extiende desde el poniente de Anillo Periférico hasta unos 300 metros al este, pasando por avenida Revolución y se cree que junto con la acumulación en la región, además del hundimiento del Valle de México y la recarga del acuífero de la Sierra de Cruces, podrían ser los factores desencadenantes de los sismos en la CDMX.