¡Que no te quiten la cuenta! Estos son los mensajes que podrían dejarte sin WhatsApp

¿Te imaginas despertar y no poder entrar a tu cuenta de WhatsApp? El envío de ciertos mensajes, archivos o el uso de ciertas palabras, podrían bloquear o suspender tu número dentro de la plataforma de mensajería de Meta.

Mensajes por los que podrían suspender tu cuenta de WhatsApp

¡Toma precauciones! Con el objetivo de ofrecer una plataforma de mensajería segura para las y los usuarios, WhatsApp cuenta con condiciones y reglas específicas que no pueden romperse, pues en caso de hacerlo, podrían suspender la cuenta.

Estos son los mensajes prohibidos que podrían dejarte sin una cuenta en la plataforma de mensajería:



Mensajes discriminatorios

Difusión de noticias o información falsa

Utilizar palabras amenazantes, ofensivas, violentas o que inciten al odio.

Poner en riesgo la seguridad de las y los usuarios en la aplicación.

Mensajes relacionados con contenido para adultos, actividades ilícitas (fotos, videos o enlaces a páginas con este tipo de contenido)

Por otro lado, el utilizar una cuenta falsa de WhatsApp o se descubre al usuario recopilando cierto tipo de información, esto será considerado como "extracción de datos" y la cuenta podría será suspendida.

¿Qué pasa con tu cuenta si rompes las reglas de WhatsApp?

Si los usuarios son atrapados con alguno de estos mensajes, la cuenta de WhatsApp será inmediatamente suspendida, mostrando la siguiente advertencia: "Esta cuenta no puede usar WhatsApp".

Después de la suspensión de la cuenta, los usuarios no podrán acceder a sus conversaciones ni a las copias de seguridad hasta que el número sea desbloqueado de la aplicación.

¿Qué hacer si WhastApp suspendió mi cuenta?

¿Fuiste bloqueado? Si tu cuenta de WhatsApp fue suspendida te darás cuenta fácilmente, pues al abrir la plataforma se mostrara el siguiente mensaje "Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp", pero ¿qué hacer en estos casos?

En caso de vivir esta situación, se recomienda dar clic a la opción de "solicitar suspensión" para que la plataforma pueda analizar el casos, una vez que se complete esta revisión, la aplicación te avisará la decisión que se haya tomado. Si se aprueba la apelación, tu cuenta será restablecida y deberás verificarla.

