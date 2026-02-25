De los realities a Hollywood: La historia de Jessie Buckley, nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2026

La categoría de Mejor Actriz en los Premios Oscar 2026 reúne talento puro y actuaciones cargadas de emoción profunda. Las nominadas brillan con registros variados: Rose Byrne en Si pudiera te patearía, Kate Hudson en Song Sung Blue, Renate Reinsve en Valor sentimental, Emma Stone en Bugonia y Jessie Buckley en Hamnet.

Pamela Cortés, en Nosotros, Ustedes y Hechos con Los Ruiz Lara, nos habla sobre Jessie Buckley, considerada como favorita gracias a su trayectoria poco convencional y su rol transformador en Hamnet, una cinta íntima basada en la novela de Maggie O’Farrell.

Jessie Buckley en Hamnet: una actuación mística que redefine el duelo maternal

La película explora el duelo de Agnes, madre del pequeño Hamnet y esposa de William Shakespeare. Su personaje está profundamente conectado con la naturaleza e intuición sobrenatural. Como madre devastada por la pérdida de su hijo, evita el melodrama fácil.

La artista construye su actuación en esta cinta desde silencios profundos, respiraciones cargadas y miradas perdidas que evolucionan hacia una ausencia total. Críticos elogian cómo desaparece en el rol, fusionando vulnerabilidad y fuerza.

De reality musical a nominada al Premio Oscar: la imparable trayectoria de Jessie Buckley

Jessie Buckley nació lejos de Hollywood, en Irlanda. En 2008, participó en el reality británico I’d Do Anything de la BBC, un concurso musical para elegir a la protagonista de Oliver! en el West End de Londres.

Quedó en segundo lugar, pero su voz poderosa y presencia magnética captaron la atención inmediata de la industria. A diferencia de muchas estrellas de realities, rechazó quedarse en su zona de confort, por lo que estudió actuación en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art en Londres, forjando una base teatral sólida.

Se consolidó con papeles en series y películas como Guerra y paz, Beast y I’m Thinking of Ending Things. En 2021, llegó su primera nominación al Oscar por La hija oscura, dirigida por Maggie Gyllenhaal. Ahora, con Hamnet, Buckley demuestra su habilidad para habitar personajes complejos.

