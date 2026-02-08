¿Bono millonario? Este es el premio que se llevará el MVP del Super Bowl 2026

El Super Bowl 2026 , el evento deportivo más esperado del año, estará lleno de sorpresas, entre ellas el reconocimiento al Jugador Más Valioso de la NFL, mejor conocido como el MVP, pero ¿qué premios se llevará el mejor deportistas de la temporada?

Este año, el Super Bowl 2026 se celebrará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, teniendo como protagonistas a los New Englad Patriots y los Seattle Seahawks .

¿Qué se lleva el MVP del Super Bowl 2026?

¿Hay compensación económica? El deportista nombrado como el MVP del Super Bowl 2026, no solo se lleva el título y el reconocimiento mundial, sino una serie de premios oficiales y beneficios que consolidan su estatus como una leyenda de la NFL . Estos son los premios que se llevan:



Trofeo Pete Rozelle : El premio oficial que recibe el MVP del Super Bowl desde 1991. Por lo general, lo entregan en el campo, poco después del final del juego.

: El premio oficial que recibe el desde 1991. Por lo general, lo entregan en el campo, poco después del final del juego. Auto de lujo : Este podría ser obsequiado por los patrocinadores del evento; sin embargo, ocurre sólo en algunas ocasiones.

: Este podría ser obsequiado por los patrocinadores del evento; sin embargo, ocurre sólo en algunas ocasiones. Viaje a Disney World: Un premio que ya es tradición del Super Bowl.

El MVP del Super Bowl NO recibe un premio en efectivo por parte de la NFL ; sin embargo, los jugadores pueden recibir una bonificación significativa, según los términos del contrato,

Además, ser nombrado como el Jugador Más Valioso de la NFL, suele extenderse a la carrera del deportista , en términos de acuerdos de patrocinio ya mayor visibilidad mediática.

¿Quiénes son los favoritos para ser MVP del Super Bowl LX?

¿Quién es tu favorito? Basado en el desempeño de los deportistas de Seattle Seahawks y los New England Patriots, los jugadores avoritos para ganar el MVP del Super Bowl LX son:



Sam Darnold

Drake Maye

Jaxon Smith-Njigba

Kenneth Walker lll

Rhamondre Stevenson

A pesar de la lista, Sam Darnold, de Seattle Seahawks, y Drake Maye, QB de los New England Patriots, son los dos jugadores favoritos para levarse el premio del MVP de la temporada.

Los jugadores MVP del Super Bowl en los últimos 10 años

Estos son los jugadores que han obtenido el título como el MVP del Super Bowl a lo largo de 10 años, ¿quiénes son?

