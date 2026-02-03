“Es irónico": Casa Blanca responde a críticas de Bad Bunny sobre ICE en los Grammy

Las declaraciones de Bad Bunny en la más reciente entrega de los premios Grammy sobre que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debería estar fuera de las comunidades de Estados Unidos llegaron a oídos de la institución más poderosa de dicho país: la Casa Blanca.

Y es que el domingo 1 de febrero, el cantante de origen puertorriqueño criticó las acciones de ICE, después de al menos dos muertos a manos de los agentes migratorios en redadas en Minneapolis.

La Casa Blanca responde: Karoline Leavitt califica de "irónico" el discurso del cantante

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, respondió a las críticas del intérprete de “Tití me preguntó” y señaló que es “muy irónico” que las celebridades “que viven en colonias cerradas con seguridad privada, con millones de dólares para protegerse” sean quienes tratan de “demonizar” a servidores públicos “encargados de hacer cumplir la ley”.

.@PressSec: "It's very ironic and, frankly, sad to see celebrities who live in gated communities with private security, with millions of dollars to spend protecting themselves, trying to just demonize law enforcement public servants who work for the U.S. government to enforce our… pic.twitter.com/PZqnA6nS9V — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 3, 2026

“No se escuchó este mismo alboroto de las celebridades de Hollywood cuando la administración anterior permitió una invasión de las fronteras de nuestro país y permitió que mujeres y niñas inocentes como Jocelyn Nungaray y Laken Riley fueran violadas y asesinadas a manos de personas que nunca debieron haber estado en nuestro país”, señaló Leavitt a reporteros este 3 de febrero de 2026.

De Hollywood a la frontera: El choque entre celebridades y la administración Trump

La vocera de la Casa Blanca resaltó que ahora existe personal que simplemente trata de “hacer su trabajo” al retirar a “depredadores violentos” de las calles quienes asesinan a estadounidenses inocentes. Añadió que anteriormente, la “multitud elitista de los Grammy” ni Hollywood se quejó de esos crímenes.

"Fuera ICE": El contundente mensaje político de Bad Bunny en los Grammy 2026

En la entrega de los Premios Grammy , Bad Bunny recibió la estatuilla por mejor álbum urbano y en su discurso de agradecimiento criticó las acciones migratorias del gobierno de Donald Trump.

“Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros; somos humanos. El odio se hace más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor, así que, por favor, necesitamos ser diferentes. Si vamos a luchar, tenemos que hacerlo con amor”, declaró el popular intérprete.