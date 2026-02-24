El siniestro escándalo que podría alejar a Timothée Chalamet del Premio Oscar 2026 a mejor actor

La categoría de Mejor Actor en los Premios Oscar 2026 brilla con cinco nominados que destacan la excelencia masculina de este año. Leonardo DiCaprio compite por “Una batalla tras otra”, Ethan Hawke por “Luna azul”, Michael B. Jordan por “Pecadores”, Wagner Moura por “El agente secreto” y Timothée Chalamet por “Marty Supreme”. Pamela Cortés nos lo cuenta en Nosotros, Ustedes y Hechos con Los Ruiz Lara.

A sus 30 años, Chalamet supera a su ídolo Marlon Brando y se convierte en el actor más joven con tres nominaciones en esta categoría. Su carrera hacia el Oscar genera intensas discusiones en la temporada de premios, aunque no avanza tan fácil como esperaba.

Chalamet arrasa en premios previos: Globos de Oro y Critics’ Choice lo coronan como favorito

“Marty Supreme”, comedia dramática deportiva dirigida por Josh Safdie sobre un excéntrico jugador de tenis de mesa, partía como ganadora segura. Chalamet arrasó en los Globos de Oro y los Critics’ Choice sin problemas. El panorama optimista surgió de estrategias que el propio actor diseñó para impulsar su visibilidad.

Con un dirigible y un performance en el célebre Sphere de Las Vegas, al convertirlo en una pelota de ping pong gigante, Chalamet inició una agresiva y llamativa campaña por la estatuilla dorada.

Campaña viral de Marty Supreme se tambalea: el escándalo que rompe la dupla Safdie

Todo cambió hace casi un mes. El 26 de enero, el tabloide Page Six reveló la ruptura de la mancuerna creativa entre Josh Safdie y su hermano Benny, que los catapultó a la fama.

Y es que durante el rodaje de la cinta “Good Time” en 2017, Josh dirigió una escena sexual con una modelo menor de edad. Benny lo descubrió al final de la filmación, después de una crisis emocional de la víctima. Josh no la contrató; su socio Sebastian Bear McClard, exesposo de Emily Ratajkowski, lo hizo. Aun así, Josh guardó el secreto a su hermano, lo que provocó su separación años después.

BAFTA 2026 golpea duro: 11 nominaciones y cero victorias para Chalamet y Marty Supreme

El escándalo impactó en los BAFTA 2026, ya que “Marty Supreme” acumuló 11 nominaciones, pero se fue con las manos vacías. Chalamet perdió en Mejor Actor ante Robert Aramayo. Esta “noche en blanco” alimenta especulaciones: ¿perdió Chalamet el impulso para los Premios Oscar 2026? Lo averiguaremos el 15 de marzo.

