¿Alta definición? La pantalla de cine de más grande mundo se estrenará en Las Vegas

Si lo que buscas es gran calidad en material visual, la llegada de la pantalla de cine más grande del mundo es una noticia que realmente te sorprenderá, ya que con su más de 15 mil metros cuadrados ofrece a los amantes cinematográficos una experiencia única, ¿dónde se encuentra?

Las Vegas, Nevada, alberga la pantalla de cine más grande del mundo

El ambicioso proyecto se trata de un inmueble circular localizado en Las Vegas, Nevada, a un lado de las emblemáticas Fuentes del Hotel Bell agio y cuenta con los mejores elementos de la arquitectura y la tecnología para ofrecer a sus visitantes conciertos o toda clase de eventos acompañados de la pantalla de cine más grande del mundo.

Mejor conocida como el estadio MSG Sphere, la pantalla, que en realidad sería una parte de la pared de la “esfera”, mide 15 mil metros cuadrados, tiene 166 mil bocinas y alcanza una resolución de hasta 18K, ¿impresionante, no?

La mejor partes es que, en su totalidad, esta estructura se construyó a través de la realidad virtual gracias a que un equipo de ingenieros que utilizó el método de elementos finitos para transformar ecuaciones en modelos informáticos de estructuras clave en todo el lugar, lo que dio como resultado su increíble agudeza visual.

Your nightly MSG Sphere moment.... blue balls. pic.twitter.com/U8db6y1wv8 — Michel (@Mic_VegasSphere) August 29, 2023

VIDEO: Así luce la pantalla de cine más grande del mundo

La sorprendente pantalla no solo maravillará a los espectadores por sus más de 15 mil metros cuadrados ni el envolvente sonido, sino también porque la esfera MSG Sphere cuenta con butacas en 4D, en las que se podrán percibir diversos movimientos, efectos y hasta olores.

Será el próximo 29 de septiembre cuando el público en general pueda gozar de la inauguración de la pantalla de cine más grande del mundo a propósito del estreno de la película “Postcard From Earth”, del director Darren Aronofsky, quien ya ofreció un sorprendente adelanto de todo lo que la esfera MSG Sphere tiene por ofrecer.

El video del director Darren Aronofsky dura apenas 30 segundos; sin embargo, ya ha reunido más de 8 mil reproducciones en menos de un día debido a las fantásticas imágenes.