Trump amenaza con demandar al presentador de los Grammy, Trevor Noah, ¿por qué?

La madrugada de este lunes, el presidente Donald Trump no se guardó nada. Visiblemente molesto, utilizó su plataforma Truth Social para destrozar la reciente entrega de los Premios Grammy 2026 .

El blanco principal de su furia fue el comediante Trevor Noah, quien durante la transmisión hizo una referencia ácida sobre el interés de Trump por comprar Groenlandia , sugiriendo que buscaba una "nueva isla" tras la desaparición de la de Epstein. Trump llamó a Noah un "perdedor total" y aseguró que sus abogados ya preparan una demanda millonaria.

Trevor Noah bromeó sobre Trump

Trevor Noah soltó la broma al comparar el deseo de los músicos por ganar un Grammy con las ambiciones territoriales de Trump. El comediante mencionó que, como la isla de Jeffrey Epstein ya no estaba disponible, el presidente necesitaba un nuevo lugar para pasar el rato con Bill Clinton.

La reacción de Trump fue inmediata: "Nunca he estado en la isla de Epstein", sentenció, aclarando que, aunque muchos en Palm Beach fueron invitados, él siempre rechazó tales propuestas.

Documentos de Epstein: El contexto de la disputa

Esta pelea no surge de la nada. Apenas el viernes pasado, el Departamento de Justicia liberó más de 3 millones de páginas de archivos relacionados con el caso Epstein. Aunque los documentos mencionan a figuras poderosas como Trump y Clinton, el mandatario insiste en que no hay ninguna irregularidad de su parte.

Trump compara a Noah con Jimmy Kimmel

En su crítica, Trump no pudo evitar comparar a Trevor Noah con otro de sus "enemigos" favoritos: Jimmy Kimmel . El presidente recordó que la conducción de Noah fue casi tan mala como la de Kimmel en los Oscar, acusando a ambos de causar bajas audiencias por su constante enfoque político.

Trump parece decidido a no dejar pasar esta "falsa acusación", asegurando que esta vez irá a los tribunales para dar una lección al presentador.

Una noche de protestas: Bad Bunny y el grito de "¡Fuera ICE!"

Pero el humor no fue lo único que molestó a la Casa Blanca. La ceremonia se convirtió en un foro de activismo político. El rapero Bad Bunny, quien triunfó en la noche, utilizó sus discursos para atacar directamente la ofensiva migratoria del gobierno.

"¡Fuera ICE!", gritó el boricua ante millones de espectadores, mientras otros artistas desfilaban con prendedores de protesta. Para Trump, esto fue solo otra muestra de una "entrega de premios de bajo nivel" que solo busca desacreditarlo.