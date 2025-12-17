¿Hará más frío? Este es el pronóstico del clima para el 17 de diciembre

El clima en México vuelve a mostrar contrastes para este 17 de diciembre de 2025. Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas, otras registrarán amaneceres gélidos y, al mismo tiempo, temperaturas elevadas persistirán en el sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que durante la noche y madrugada se presentarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas y chubascos en gran parte del territorio nacional, además de un ambiente frío a muy frío en zonas altas del norte y centro del país.

En el Valle de México, la jornada transcurrirá con cielo medio nublado, mañanas frías y tardes templadas, acompañadas de lluvias y posibles descargas eléctricas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México .

¿Dónde lloverá este 17 de diciembre?

De acuerdo con el pronóstico oficial, Tamaulipas es la entidad donde se registrará la mayor intensidad de lluvias, donde se esperan precipitaciones puntuales fuertes.

Para las siguientes horas y el miércoles se pronostican #Lluvias fuertes para regiones de #Tamaulipas. Más información en ⬇️https://t.co/uPz6mu6c5M pic.twitter.com/06jEMCI8CR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 17, 2025

Además, se registrarán intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

En estados como Coahuila, Zacatecas y algunas regiones de Puebla y Veracruz se presentarán lluvias aisladas. Las autoridades alertan que estas condiciones podrían provocar encharcamientos, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Frío, heladas y amaneceres bajo cero en zonas altas

El ambiente frío marcará el inicio del día en gran parte del país. En zonas serranas de Chihuahua y Durango se registrarán temperaturas mínimas de hasta -10 grados con heladas.

También se prevén valores de -5 a 0 grados en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En otras zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, las temperaturas oscilaron entre 0 y 5 grados durante la madrugada.

🥶 ¡Toma tus precauciones!

Para esta noche y el miércoles, se prevé ambiente de #Frío a muy frío con #Heladas al amanecer, en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Consulta el #Pronóstico de #Temperaturas mínimas para mañana ⬇️ pic.twitter.com/O6GnbZrl8l — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 17, 2025

El calor no dará tregua en el sur del país

A pesar del frío en el centro y norte, el calor continuará presente en el sur y sureste de México.

El SMN pronostica temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que entidades como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Campeche y Yucatán alcanzarán valores de 30 a 35 grados.

Clima en la Ciudad de México y el Estado de México para este 17 de diciembre

En la Ciudad de México se presentará un amanecer fresco, con frío en zonas altas y presencia de bancos de niebla.

Por la tarde, el ambiente se tornará templado, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, condiciones que también afectarán al Estado de México.

La capital registrará temperaturas mínimas de entre 6 y 8 grados, con máximas de 21 a 23 grados. En Toluca, las mínimas oscilarán entre 4 y 6 grados, mientras que las máximas alcanzarán de 17 a 19 grados.